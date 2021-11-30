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Haberler Yaşam Türkiye bu iki olayı konuştu! Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz'in katilinin ortak noktası ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 30.11.2021 18:26 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 18:26

Türkiye bu iki olayı konuştu! Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz'in katilinin ortak noktası ortaya çıktı

Türkiye, samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz ve kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı. Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz hakkında flaş gelişme bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve bu iki isim arasındaki bağlantı...

SABAH İNTERNET
Türkiye bu iki olayı konuştu! Müslüme’nin dedesi ile Başak Cengiz’in katilinin ortak noktası ortaya çıktı

SON DAKİKA: TÜRKİYE BU İKİ OLAYI KONUŞTU! MÜSLÜME'NİN DEDESİ İLE BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME: AYNI YERDE...

Türkiye, samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz ve kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulanan Müslüme Yağal'a ağladı. Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz hakkında flaş gelişme bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar....

Türkiye bu iki olayı konuştu! Müslüme’nin dedesi ile Başak Cengiz’in katilinin ortak noktası ortaya çıktı

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.

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Türkiye bu iki olayı konuştu! Müslüme’nin dedesi ile Başak Cengiz’in katilinin ortak noktası ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan Can Göktuğ B., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Ceza evine alındığı öğrenildi.

Türkiye bu iki olayı konuştu! Müslüme’nin dedesi ile Başak Cengiz’in katilinin ortak noktası ortaya çıktı

Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti.

Türkiye bu iki olayı konuştu! Müslüme’nin dedesi ile Başak Cengiz’in katilinin ortak noktası ortaya çıktı

Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ B., tarafından öldürülmüştü.

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