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Türkiye bu köyü konuşuyor: 120 doktor 100 de tıp öğrencisi çıktı!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
16:59
Türkiye bu köyü konuşuyor: 120 doktor 100 de tıp öğrencisi çıktı!
Sivas'ın 350 nüfuslu Kolluca Köyü, 120 doktor ile Türkiye'nin en çok doktor çıkaran köyü oldu. Sivas merkeze bağlı Kolluca Köyünde dünyaya gelen Cahit Gümüşer, 44 yıl önce annesinin isteği üzerine okuyup, köyden çıkan ilk doktor oldu. Gümüşer'in ardından, diğer aileler de, "Benim çocuğumun ne eksiği var" diyerek çocuklarını tıp okumaya teşvik etti.