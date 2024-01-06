Türkiye bu köyü konuşuyor: 120 doktor 100 de tıp öğrencisi çıktı!

Böylece 350 nüfuslu Kolluca'dan, o günden bu yana 120 doktor çıktı. 100'ün üzerinde de tıp fakültesi öğrencisi var. Türkiye'nin dört bir yanında, hatta ABD'de bile görev yapan Kollucalı doktorların sayısı her geçen yıl artıyor.