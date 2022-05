"Kızım maça girdiği zaman son 15 saniyesini yayınladılar. Ondan önce kızım maçın ortasında bana dönüp dedi ki, 'Hocam ben şoktayım. Bana bir tokat at.' Dedim ki, kızım devam et. Sen iyisin. Daha sonra ensesinden tutum kendinde misin? dedim. 'Evet' dedi. Ama ben şoktayım. Hatta bana dedi ki, 'Hocam Allah rızası için bana bir tokat at dedi.' Bende tokat attım ama gülerek tokat attım. Arkamı dönüp gittim. Dışarı da kızımı öptüm. Benim sporcularım şampiyon olduğu için bu başarıyı kıskandılar. Aileler hepsi bekliyor. Biz medyaya çıkalım. Bugün valiliğe çıkmaya çalıştılar. İl Aile ve Sosyal Politikalara çıkmaya çalıştılar."