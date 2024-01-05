Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy’de Koç Okulu’na ait okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

ÖĞRENCİLERİ VE HOSTESİ İNDİRİP KAÇTI!

Öğrencinin servise bindiği sitenin görevlisi Ahmet Develioğlu "Bu apartmanın görevlisiyim burada oluyor. Çocuk servise bindikten sonra bir vatandaş servisin önünü keserek lastiğin patlak diyor. Şoför de lastiğe bakmaya inince arabayı öğrencilerle birlikte alıp gidiyor. Göztepe civarında öğrencileri ve hostesi indiriyor. Servis aracıyla kaçıyor. Servis bulunmuş da vatandaş yakalandı mı bilmiyorum. Servis beklerken yaya olarak yanından geçmiş. İlkokul servisi Tuzla'daki okula götürecekti. Çok sayıda polis geldi kamera çalışması yaptı "diye konuştu.