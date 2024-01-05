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Giriş Tarihi: 05.01.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:42

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de Koç Okulu'na ait okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

İstanbul Kadıköy'de bir şüpheli, içinde Özel Koç Okulu'na ait okul servisini kaçırdı. Araçta bulunan 10 öğrenciyi ve hostesi indirdikten sonra aracı Pendik yakınlarında terk ederek kaçtı! Şoke eden olay üzerine soruşturma başlatıldı. Aracın kaçırılma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Öğrencilere 8 dakika boyunca kabusu yaşatan şüpheli ise yakalandı!

DHA
Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy’de Koç Okulu’na ait okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Şoke eden olay dün sabah 07.00'da İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Tuzla'da bulunan Özel Koç Okulu'na ait servis aracı bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra yoluna devam etti. Daha sonra bir kişi, servisi durdurarak, şoföre aracın lastiğinde sorun olduğunu söyledi. Daha sonra servis şoförü aracı kontrol etmek üzere servisten indi. Şüpheli ise içinde ilkokul öğrencileri ve hostesin bulunduğu servis aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy’de Koç Okulu’na ait okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Şüpheli bir süre sonra servisteki Özel Koç Okulu öğrencileri ve hostesi araçtan indirerek yoluna devam etti. Pendik Dumlupınar Mahallesi'ne gelen şüpheli servis aracını Uludağ Sokak üzerine park ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağa park edilen servis aracında incelemelerde bulundu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Servis incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.

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Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy’de Koç Okulu’na ait okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

İŞTE SANİYE SANİYE KAÇIRILMA ANI!
Özel Koç Okulu'na ait servisin kaçırılma anı ve kaçıran kişinin Pendik'te sokakta hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy’de Koç Okulu’na ait okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

ŞOFÖR LASTİĞE BAKMAK İÇİN İNİNCE...
Sokaktaki sitenin görevlisi Ahmet Tuğ "Okul servisinin yanında duruyor, lastik patlak diyor. Şoför lastiğe bakmak için iniyor. Şüpheli de içindeki öğrencilerle birlikte aracı kaçırıyor. Bir süre gittikten sonra öğrenci ve hostesi indirip araçla birlikte gidiyor" dedi.

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy’de Koç Okulu’na ait okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

ÖĞRENCİLERİ VE HOSTESİ İNDİRİP KAÇTI!
Öğrencinin servise bindiği sitenin görevlisi Ahmet Develioğlu "Bu apartmanın görevlisiyim burada oluyor. Çocuk servise bindikten sonra bir vatandaş servisin önünü keserek lastiğin patlak diyor. Şoför de lastiğe bakmaya inince arabayı öğrencilerle birlikte alıp gidiyor. Göztepe civarında öğrencileri ve hostesi indiriyor. Servis aracıyla kaçıyor. Servis bulunmuş da vatandaş yakalandı mı bilmiyorum. Servis beklerken yaya olarak yanından geçmiş. İlkokul servisi Tuzla'daki okula götürecekti. Çok sayıda polis geldi kamera çalışması yaptı "diye konuştu.

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