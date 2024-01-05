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Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de Koç Okulu'na ait okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
09:42
Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de Koç Okulu'na ait okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!
İstanbul Kadıköy'de bir şüpheli, içinde Özel Koç Okulu'na ait okul servisini kaçırdı. Araçta bulunan 10 öğrenciyi ve hostesi indirdikten sonra aracı Pendik yakınlarında terk ederek kaçtı! Şoke eden olay üzerine soruşturma başlatıldı. Aracın kaçırılma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Öğrencilere 8 dakika boyunca kabusu yaşatan şüpheli ise yakalandı!