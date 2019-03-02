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  • Türkiye bunu konuşuyor! Müşteriler bu kafeye çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

bunu konuşuyor! Müşteriler bu kafeye çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

'de ve dünyada, birbirinden ilginç konseptli kafeler görmüşsünüzdür. Ancak 'da bulunan bir kafe, iç konsepti ile değil tuvalet konsepti ile tüm Türkiye'nin ilgisini üzerine çekti. Bu kafeye gelen müşteriler çay-kahve içmekten ziyade tuvaleti merak ediyorlar. Ama bu kafenin tuvaleti düşünebileceklerinizin ötesinde bir atmosfere sahip! Üstelik içeride verilen hizmette sınır yok!

Giriş Tarihi: 02.03.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 12:03
Türkiye bunu konuşuyor! Müşteriler bu kafeye çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

'da bir kafede bulunan tuvalet verdiği farklı hizmetler ve ilginç konseptiyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Türkiye bunu konuşuyor! Müşteriler bu kafeye çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Tarihi surlarda bulunan bir kafe tuvalet ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşlar aldıkları hizmetten sonra not yazıp duvara yapıştırmadan tuvaletten çıkmıyor

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Türkiye bunu konuşuyor! Müşteriler bu kafeye çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Tuvalette ünlülerin fotoğrafları bulunurken, ilginç sosyal mesajlar da var. Tuvalette kadınlar için saç düzleştirici, makyaj malzemesi ve saç kurutma makinesi de mevcut.

Türkiye bunu konuşuyor! Müşteriler bu kafeye çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Benzerlerinden farklı bir konseptte hizmet veren tuvalete vatandaşlar ihtiyaç gidermek için değil meraktan görmek için giriyor.

Türkiye bunu konuşuyor! Müşteriler bu kafeye çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Kafenin içinde bulunan tuvalet kafeden çok müşteri çekiyor. Tuvalete giriş ücreti ise bir lira 40 kuruş.

Türkiye bunu konuşuyor! Müşteriler bu kafeye çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Tuvaletten çıkanlar aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti kağıda döküp duvara asıyor. Tuvalete girenler notları okumaktan dışarı çıkamıyor.

Türkiye bunu konuşuyor! Müşteriler bu kafeye çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor

Tuvaletin işletmecisi Cesur Kartal, "Tuvalet herkesin ihtiyacı. Tuvalette hijyen çok mühim. Biz farklı bir konseptte hizmet vermek istedik. İşin esprisine kaçtık. Müşterilerimizle diyalog kurmak istedik ve böyle bur durum ortaya çıktı.

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