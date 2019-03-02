Türkiye bunu konuşuyor! Müşteriler bu kafeye çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Türkiye bunu konuşuyor! Müşteriler bu kafeye çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Türkiye'de ve dünyada, birbirinden ilginç konseptli kafeler görmüşsünüzdür. Ancak Bursa'da bulunan bir kafe, iç konsepti ile değil tuvalet konsepti ile tüm Türkiye'nin ilgisini üzerine çekti. Bu kafeye gelen müşteriler çay-kahve içmekten ziyade tuvaleti merak ediyorlar. Ama bu kafenin tuvaleti düşünebileceklerinizin ötesinde bir atmosfere sahip! Üstelik içeride verilen hizmette sınır yok!
Giriş Tarihi: 02.03.2019
12:02
Güncelleme Tarihi: 02.03.2019
12:03