Haberler Yaşam Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? Türkiye Çekya Milli maç ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 11:50

A Milli Futbol Takımı Türkiye'nin Çekya ile kozlarını paylaşacağı tarihi maç için geri sayım başladı. Karşılamanın Gaziantep'te yapılacak. Türkiye ve Çekya en son Euro 2016'da karşılaştı. Daha önce 10 kez karşı karşıya gelen iki ekibin maçlarında 5 kez Çekya galip gelirken, 4 kez Türkiye sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçı canlı ve naklen izlemek isteyenler Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, canlı ve şifresiz izlenecek, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki Türkiye Çekya Milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte maça dair bilgiler…