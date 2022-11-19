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Haberler Yaşam Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? Türkiye Çekya Milli maç ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 11:50

Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? Türkiye Çekya Milli maç ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı Türkiye'nin Çekya ile kozlarını paylaşacağı tarihi maç için geri sayım başladı. Karşılamanın Gaziantep'te yapılacak. Türkiye ve Çekya en son Euro 2016'da karşılaştı. Daha önce 10 kez karşı karşıya gelen iki ekibin maçlarında 5 kez Çekya galip gelirken, 4 kez Türkiye sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçı canlı ve naklen izlemek isteyenler Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, canlı ve şifresiz izlenecek, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki Türkiye Çekya Milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte maça dair bilgiler…

Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? Türkiye Çekya Milli maç ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Çekya maçı tarihi, saati, yayınlanacağı kanal gibi bilgiler merak ediliyor. Türkiye Çekya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu maçı naklen takip etmek isteyen taraftarların gündeminde. Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 elemeleri için hazırlıklar başladı. A Milli Takım tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? Türkiye Çekya Milli maç ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? Türkiye Çekya Milli maç ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE ÇEKYA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Çekya milli maçı 19 Kasım Cumartesi akşamı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Milliler, son olarak 16 Kasım'da Diyarbakır'da oynadığı hazırlık mücadelesinde İskoçya'yı 2-1'lik skorla yenmişti.

Millilerde Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu sakatlığı, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü de FIFA talimatlarına istinaden, kulüpleriyle varılan karşılıklı mutabakat neticesinde kadrodan çıkarıldı.

Türkiye ile Çekya en son Euro 2016'da karşılaştı. Daha önce 10 kez karşı karşıya gelen iki ekibin maçlarında 5 kez Çekya galip gelirken, 4 kez Türkiye sahadan galibiyetle ayrıldı. 1 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Türkiye-Çekya hazırlık maçının ilk 5 dakikasını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği ve Çakır'ın aktif hakemlik kariyerini sonlandıracağı açıklandı.

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Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? Türkiye Çekya Milli maç ne zaman, saat kaçta?

MUHETMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Samet, Ozan, Tayyip, Onur, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Cengiz, Enes.

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Zmrhal, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Navratil, Chytil.

Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? Türkiye Çekya Milli maç ne zaman, saat kaçta?

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? Türkiye Çekya Milli maç ne zaman, saat kaçta?
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