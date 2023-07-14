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Haberler Yaşam Türkiye çöl sıcaklarının etkisinde... Sağlık Bakanlığı ve Meteoroloji uzmanları uyardı: Evde kalın!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 14:18

Türkiye çöl sıcaklarının etkisinde... Sağlık Bakanlığı ve Meteoroloji uzmanları uyardı: Evde kalın!

Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün ve cumartesi günü pik seviyeye ulaşması beklenen sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar kritik uyarılar yaptı. Özellikle bugün, sıcaklıkların gölgede İstanbul'da ve Ankara'da 35, İzmir'de 38, Antalya'da 43 derece ölçüleceği vurgulandı. Sağlık Bakanlığı da sıcak hava ile ilgili uyardı. Yapılan açıklamada "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye çöl sıcaklarının etkisinde... Sağlık Bakanlığı ve Meteoroloji uzmanları uyardı: Evde kalın!

Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün ve cumartesi günü pik seviyeye ulaşması beklenen sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar önemli uyarılar yaptı.

Türkiye çöl sıcaklarının etkisinde... Sağlık Bakanlığı ve Meteoroloji uzmanları uyardı: Evde kalın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artacağı vurgulandı. Çöl sıcaklarının etkisi nedeniyle bugün gölgede İstanbul'da ve Ankara'da 35, İzmir'de 38, Antalya'da 43 derece ölçüleceği vurgulandı.

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Türkiye çöl sıcaklarının etkisinde... Sağlık Bakanlığı ve Meteoroloji uzmanları uyardı: Evde kalın!

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, yurtta etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin önemli uyarılar yaptı.

Çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı! Uzmanlar uyardı: "Günlerce sürecek" | Video

Türkiye çöl sıcaklarının etkisinde... Sağlık Bakanlığı ve Meteoroloji uzmanları uyardı: Evde kalın!

Adil Tek, "Aşırı sıcaklar bazı kentlerde cuma bazı kentlerde ise cumartesi pik seviyeye çıkacak. Pik noktanın görülmesinden sonra sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Sıcaklıklar İstanbul'da 37-38, Ankara'da 39-40, İzmir'de 42, Aydın, Şanlıurfa ve Mardin'de 45 derecelere çıkacak. Trakya'da da iç kesimlerde sıcaklıklar 40 dereceleri görecek" ifadesini kullandı.

Türkiye çöl sıcaklarının etkisinde... Sağlık Bakanlığı ve Meteoroloji uzmanları uyardı: Evde kalın!

SICAKLIKLAR 10 GÜN SÜRECEK

Sıcak havaların 15 Ağustos'a kadar süreceğini, aşırı sıcakların ise 10 gün boyunca etkili olacağını belirten uzmanlar, kuraklık tehlikesine karşı da uyardı. Özellikle su tasarrufunda bulunulması gerektiğini vurguladı.

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