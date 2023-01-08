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Giriş Tarihi: 08.01.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 16:33

Türkiye çöp evde bulunan çocuk olayını konuşmuştu: Cani teyze hakkında flaş gelişme!

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk Türkiye'yi sarsmıştı. 10 yaşındaki Cem Muhammet'i kilitlediği odada alıkoyan cani teyze Kamuran Pınar Acar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte tutuklu Acar için istenen hapis cezası…

DHA
Türkiye çöp evde bulunan çocuk olayını konuşmuştu: Cani teyze hakkında flaş gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu çöp evde bulunan çocuk olayın yeni bir gelişme yaşandı. Bursa Nilüfer'deki bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar'a kiraladı.

Türkiye çöp evde bulunan çocuk olayını konuşmuştu: Cani teyze hakkında flaş gelişme!

ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUK OLAYINDA YENİ GELİŞME
Ancak Acar, ev sahibine hiç kira yatırmadı. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar Acar katılmadı.

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Türkiye çöp evde bulunan çocuk olayını konuşmuştu: Cani teyze hakkında flaş gelişme!

TEYZE KAMURAN ACAR KİRAYI ÖDEMEMİŞTİ
Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar Acar'a tebligat gönderdi. Ancak Acar, kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Türkiye çöp evde bulunan çocuk olayını konuşmuştu: Cani teyze hakkında flaş gelişme!

EKİPLER ÇÖP EVLE KARŞILAŞTI
Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı.

Türkiye çöp evde bulunan çocuk olayını konuşmuştu: Cani teyze hakkında flaş gelişme!

SERBEST BIRAKILMIŞTI
Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar Acar, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar Acar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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