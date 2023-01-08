Haberler Yaşam Türkiye çöp evde bulunan çocuk olayını konuşmuştu: Cani teyze hakkında flaş gelişme!

Giriş Tarihi: 08.01.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 16:33

Türkiye çöp evde bulunan çocuk olayını konuşmuştu: Cani teyze hakkında flaş gelişme!

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk Türkiye'yi sarsmıştı. 10 yaşındaki Cem Muhammet'i kilitlediği odada alıkoyan cani teyze Kamuran Pınar Acar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte tutuklu Acar için istenen hapis cezası…