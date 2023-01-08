Türkiye çöp evde bulunan çocuk olayını konuşmuştu: Cani teyze hakkında flaş gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu çöp evde bulunan çocuk olayın yeni bir gelişme yaşandı. Bursa Nilüfer'deki bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar'a kiraladı. ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUK OLAYINDA YENİ GELİŞME TEYZE KAMURAN ACAR KİRAYI ÖDEMEMİŞTİ EKİPLER ÇÖP EVLE KARŞILAŞTI SERBEST BIRAKILMIŞTI Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. ÇOK ZAYIFTI, VÜCUDUNDA YARALAR VARDI... Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar Acar'a ulaşamadı. Çocuğun Acar'ın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar Acar'a ulaşamadı. Çocuğun Acar'ın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kamuran Pınar Acar, Bursa Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konuldu. Cem Muhammet A., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıp, Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet, tedavisinin sona ermesinin ardından Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 5 ayda tamamlandı. CANİ TEYZEYE 27 YIL İSTENDİ! Kamuran Pınar Acar'ın, mart ayında, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.