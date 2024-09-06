Giriş Tarihi: 06.09.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
22:52
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının "Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesi"nde yer alan 196 ülke arasında, Türkçe kısa adı "ya" hecesiyle biten kaç ülke vardır?
ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster? 6 Eylül 2024 tarihli yeni bölüm ile sorular takip ediliyor. 1-200.000 TL değerindeki soru şöyle: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının "Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesi"nde yer alan 196 ülke arasında, Türkçe kısa adı "ya" hecesiyle biten kaç ülke vardır? Şıklar 14, 24, 34, 44. Yarışmacıyla birlikte izleyenler de kendilerini ölçüyor. İşte, sorunun cevabı...