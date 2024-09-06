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Giriş Tarihi: 06.09.2024 22:44 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:52

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının "Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesi"nde yer alan 196 ülke arasında, Türkçe kısa adı "ya" hecesiyle biten kaç ülke vardır?

ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster? 6 Eylül 2024 tarihli yeni bölüm ile sorular takip ediliyor. 1-200.000 TL değerindeki soru şöyle: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının "Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesi"nde yer alan 196 ülke arasında, Türkçe kısa adı "ya" hecesiyle biten kaç ülke vardır? Şıklar 14, 24, 34, 44. Yarışmacıyla birlikte izleyenler de kendilerini ölçüyor. İşte, sorunun cevabı...

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesinde yer alan 196 ülke arasında, Türkçe kısa adı ya hecesiyle biten kaç ülke vardır?

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının "Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesi"nde yer alan 196 ülke arasında, Türkçe kısa adı "ya" hecesiyle biten kaç ülke vardır? sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltildi. İşte, yanıt:

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesinde yer alan 196 ülke arasında, Türkçe kısa adı ya hecesiyle biten kaç ülke vardır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının "Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesi"nde yer alan 196 ülke arasında, Türkçe kısa adı "ya" hecesiyle biten kaç ülke vardır? sorusunda şıklar şöyle:

A) 14

B) 24

C) 34

D) 44

İşte, cevap:

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesinde yer alan 196 ülke arasında, Türkçe kısa adı ya hecesiyle biten kaç ülke vardır?

DOĞRU CEVAP: 34

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesinde yer alan 196 ülke arasında, Türkçe kısa adı ya hecesiyle biten kaç ülke vardır?
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