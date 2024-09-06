Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının "Ülke İsimleri ve Tanımlamaları Listesi"nde yer alan 196 ülke arasında, Türkçe kısa adı "ya" hecesiyle biten kaç ülke vardır? sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltildi. İşte, yanıt: