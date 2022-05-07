Haberler Yaşam Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

Giriş Tarihi: 07.05.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 09:32

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyen Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz aylarda politika faizini sabit tutma kararı alan kurulun bu ay vereceği karar ise şimdiden takip edilen konular arasında yer alıyor. Hal böyleyken "2022 Mayıs ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı, ne oldu?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Önümüzdeki günlerde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından karar çıkacak. Peki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri…