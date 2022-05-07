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Haberler Yaşam Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
Giriş Tarihi: 07.05.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 09:32

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

Yurt içi piyasaları direkt olarak etkileyen Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz aylarda politika faizini sabit tutma kararı alan kurulun bu ay vereceği karar ise şimdiden takip edilen konular arasında yer alıyor. Hal böyleyken "2022 Mayıs ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı, ne oldu?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Önümüzdeki günlerde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından karar çıkacak. Peki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri…

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

Son dakika Merkez Bankası faiz kararı için tarih belli oldu… Beklenti anketlerinde sabit bırakılacağı düşünülen politika faizindeki karar, yurt içi piyasalara yön verecek. Bu noktada şimdiden milyonlar yılın beşinci PPK toplantısına odaklandı. "Mayıs ayı 2022 TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı, ne oldu?" şeklindeki sorular toplantının yapıldığı gün saatler 14.00'ı gösterdiğinde yanıt bulacak. İşte, TCMB Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

NİSAN KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Nisan ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Mart ve Nisan ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

Yüzde 14 oranında sabit tutulan faizde bu ay da değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

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