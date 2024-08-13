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Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:40

TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA 2024: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Diri fay haritası ile riskli iller ve ilçeler

Türkiye diri fay hattı haritası son günlerde ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte araştırılmaya başladı. Son olarak Sivas'ta yaşanan 4.1 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra vatandaşlar MTA diri fay hattı haritasını incelemeye aldılar. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından paylaşılan haritayla ülkemizde 485 diri fay hattı olduğu bildirildi. İşte, 2024 MTA diri fay hattı sorgulama ekranı

TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA 2024: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Diri fay haritası ile riskli iller ve ilçeler

Ülkemiz, jeolojik olarak birçok fay hattının üzerinde yer alıyor. 2023 yılında Elbistan merkezli depremden sonra birçok vatandaşımız tedbirler almaya ve fay hattı haritasını incelemeye başladı. Evimin altından fay hattı geçiyor mu? sorusu araştırılmaya başladı. İşte 2024 güncel diri fay hattı haritası

TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA 2024: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Diri fay haritası ile riskli iller ve ilçeler

SON DAKİKA SİVAS DEPREM!
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Merkez (Sivas)
Tarih:2024-08-13
Saat:10:33:16 TSİ
Enlem:39.6525 N
Boylam:37.37306 E
Derinlik:9.7 km

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TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA 2024: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Diri fay haritası ile riskli iller ve ilçeler

DİRİ FAY NEDİR?
Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, fay olarak adlandırılır. Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA 2024: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Diri fay haritası ile riskli iller ve ilçeler

GÜNCEL DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.
Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.
İşte, deprem riski taşıyan o iller:

TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA 2024: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Diri fay haritası ile riskli iller ve ilçeler

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER
AKSARAY,
AYDIN,
BALIKESIR,
BOLU,
BURDUR,
BURSA,
BINGÖL,
DENIZLI,
ESKIŞEHIR,
ERZINCAN,
ERZURUM,
HAKKARI,
HATAY,
İZMIR,

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