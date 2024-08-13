Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
14:40
TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA 2024: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Diri fay haritası ile riskli iller ve ilçeler
Türkiye diri fay hattı haritası son günlerde ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte araştırılmaya başladı. Son olarak Sivas'ta yaşanan 4.1 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra vatandaşlar MTA diri fay hattı haritasını incelemeye aldılar. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından paylaşılan haritayla ülkemizde 485 diri fay hattı olduğu bildirildi. İşte, 2024 MTA diri fay hattı sorgulama ekranı