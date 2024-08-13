TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA 2024: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Diri fay haritası ile riskli iller ve ilçeler

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, fay olarak adlandırılır. Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.