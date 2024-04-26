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Türkiye, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında kaçıncı? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi
Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
09:14
Türkiye, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında kaçıncı? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi
2024 dünyanın en güçlü orduları listesi açıklandı. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında yaptığı atılım da dünya tarafından yakından takip edilirken; Global Firepower isimli internet sitesi tarafından yayımlanan listeye göre Türkiye listenin en yukarılarında yer aldı. Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? İşte merak edilen sıralama!