Türkiye, dünyanın en güçlü orduları sıralamasında kaçıncı? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi

"Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye kaçıncı sırada?" Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden Global Firepower adlı internet sitesinin paylaştığı listede; aktif personel sayısı ve orduların hareket kabiliyeti bir takım faktörler dikkate alındı.

Türkiye'nin listedeki sıralaması ise 3 basamak birden yükseldi. Peki Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi!