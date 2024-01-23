Türkiye Esenyurt’taki bıçaklı saldırganı konuşuyor: 10 kişiyi yaralamadan önce…

İlk saldırısını Süleymaniye Mahallesi'nde saat 09.15 sıralarında Çiğdem K.'ya gerçekleştiren Ören elindeki ekmek bıçağıyla akşam saatlerine kadar biri kadın, biri Suriye uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Bazı kişilerin ise saldırıdan kaçarak kurtulduğu ortaya çıktı.