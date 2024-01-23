Haberler
Yaşam
Türkiye Esenyurt’taki bıçaklı saldırganı konuşuyor: 10 kişiyi yaralamadan önce…
Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
15:31
Türkiye Esenyurt’taki bıçaklı saldırganı konuşuyor: 10 kişiyi yaralamadan önce…
İstanbul Esenyurt'ta Abdullah Ören, dehşet saçtı! Dün sabah saatlerinde evden çıkan saldırgan, sokakta gördüğü 10 kişiyi bıçakladı. Türkiye'nin konuştuğu vahşette kan donduran detaylara ulaşıldı. Abdullah Ören'in olaydan bir gün önce babasını da bıçakladığı ortaya çıktı. Saldırganın ifadesi ise şaşkınlık yarattı…