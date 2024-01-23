Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye Esenyurt’taki bıçaklı saldırganı konuşuyor: 10 kişiyi yaralamadan önce…
Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 15:31

Türkiye Esenyurt’taki bıçaklı saldırganı konuşuyor: 10 kişiyi yaralamadan önce…

İstanbul Esenyurt'ta Abdullah Ören, dehşet saçtı! Dün sabah saatlerinde evden çıkan saldırgan, sokakta gördüğü 10 kişiyi bıçakladı. Türkiye'nin konuştuğu vahşette kan donduran detaylara ulaşıldı. Abdullah Ören'in olaydan bir gün önce babasını da bıçakladığı ortaya çıktı. Saldırganın ifadesi ise şaşkınlık yarattı…

Yunus Emre KAVAK
Türkiye Esenyurt’taki bıçaklı saldırganı konuşuyor: 10 kişiyi yaralamadan önce…

Türkiye, dün İstanbul Esenyurt'ta yaşanan bıçaklı saldırı dehşetiyle sarsıldı. 26 yaşındaki Abdullah Ören sabah saat 9 sıralarında evden çıktı. 9 saat içerisinde önüne çıkan herkesi bıçakladı!

Türkiye Esenyurt’taki bıçaklı saldırganı konuşuyor: 10 kişiyi yaralamadan önce…

İlk saldırısını Süleymaniye Mahallesi'nde saat 09.15 sıralarında Çiğdem K.'ya gerçekleştiren Ören elindeki ekmek bıçağıyla akşam saatlerine kadar biri kadın, biri Suriye uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Bazı kişilerin ise saldırıdan kaçarak kurtulduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Esenyurt’taki bıçaklı saldırganı konuşuyor: 10 kişiyi yaralamadan önce…

İKİ YARALININ DURUMU AĞIR

Saldırıda, Çiğdem K., Yusuf Aykut A., Mehmet Ü., Ayhan P., Harun A., Rojhat S., Murat A., Muhammed T., Efe Can U., Yaser E. olmak üzere toplam 10 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rojhat S. ile Murat A.'nın ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

Türkiye Esenyurt’taki bıçaklı saldırganı konuşuyor: 10 kişiyi yaralamadan önce…

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, son saldırısını Murat A.'ya gerçekleştiren Ören'i İnönü Mahallesi 330. Sokak'ta yakalayarak gözaltına aldı. Gün boyunca Esenyurt'ta dehşet saçan şüpheli Abdullan Ören'i saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken evlerin camlarına taş fırlattığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.

Türkiye Esenyurt’taki bıçaklı saldırganı konuşuyor: 10 kişiyi yaralamadan önce…

Saldırgan Abdullah Ören'in korkunç saldırıdan bir gün önce babasını da bıçakladığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürülen Abdullah Ören, bir doktora saldırdıktan sonra odasını dağıttı.

SON DAKİKA