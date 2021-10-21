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Haberler Yaşam Türkiye Esra Erol'daki olayı konuşmuştu! Yufkacı Muammer'e kaçan elti Hamide’den gizemli paylaşım!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 15:46

Türkiye Esra Erol'daki olayı konuşmuştu! Yufkacı Muammer'e kaçan elti Hamide’den gizemli paylaşım!

Türkiye, elti Hamide ile yufkacı Muammer'i Esra Erol'da tanıdı. Bir dönem yasak aşklarıyla gündemden düşmeyen ikili, geçtiğimiz aylarda nikah kıydı. Elti Hamide'nin sosyal medyadaki gizemli paylaşımı şaşırttı

SABAH İNTERNET
Türkiye Esra Erol’daki olayı konuşmuştu! Yufkacı Muammer’e kaçan elti Hamide’den gizemli paylaşım!

Türkiye'nin kanalı atv'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Esra Erol'da, geçtiğimiz sezon inanılmaz bir olay yaşandı.

Türkiye Esra Erol’daki olayı konuşmuştu! Yufkacı Muammer’e kaçan elti Hamide’den gizemli paylaşım!

TÜRKİYE ONLARI ESRA EROL'DA TANIDI

İstanbul'da oturan iki çocuk babası Mehmet Duman, Esra Erol'un programına katıldı. Talihsiz adam, 17 yıllık eşi Hamide Duman'ın, yufkacı Muammer Ay'a kaçtığını anlattı.

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Türkiye Esra Erol’daki olayı konuşmuştu! Yufkacı Muammer’e kaçan elti Hamide’den gizemli paylaşım!

Çocuklarıyla bir başına kalan Mehmet Duman, "Karım ve yengem daha önce birlikte çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtı. Antalya'ya gittiklerini öğrendik. Ortaya çıksınlar perişan olduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye Esra Erol’daki olayı konuşmuştu! Yufkacı Muammer’e kaçan elti Hamide’den gizemli paylaşım!

ELTİ HAMİDE: MUAMMER AY'A AŞIĞIM

Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Hamide Duman ise günler sonra ortaya çıktı ve Muammer Ay'a aşık olduğunu vurguladı.

Türkiye Esra Erol’daki olayı konuşmuştu! Yufkacı Muammer’e kaçan elti Hamide’den gizemli paylaşım!

Bu sözler ise milyonları şaşkına uğrattı. İkili, daha sonra boşanma kararı aldı. Hamide Duman, yeni aşkı yufkacı Muammer Ay ile nikah kıydı. Muammer de aşk dolu pozlar paylaşarak birlikteliklerine karşı çıkan herkese nispet yaptı.

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