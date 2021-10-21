Türkiye Esra Erol’daki olayı konuşmuştu! Yufkacı Muammer’e kaçan elti Hamide’den gizemli paylaşım!

Bu sözler ise milyonları şaşkına uğrattı. İkili, daha sonra boşanma kararı aldı. Hamide Duman, yeni aşkı yufkacı Muammer Ay ile nikah kıydı. Muammer de aşk dolu pozlar paylaşarak birlikteliklerine karşı çıkan herkese nispet yaptı.