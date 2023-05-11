Türkiye ev sahibi dehşetini konuşmuştu: Pes dedirten çatal savunması!

Bakırköy'e bağlı Ataköy'de kira artışını kabul etmeyen kiracısına çatallı saldırıda bulunan, evine zorla girerek elektrik ve su sayacını söken, kiracısı ve arkadaşını yaraladığı iddia edilen ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, Bilik'in tutuklanma talebini reddetti. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik çatallı saldırı iddialarına ifadesinde şöyle yanıt verdi: Bekar hayatı yaşadığım için çantamda çatal bulunduruyorum. Çatal plastik, tatlı çatalı.