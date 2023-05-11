Türkiye ev sahibi dehşetini konuşmuştu: Pes dedirten çatal savunması!

"MAFYA OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Ev sahibi tarafından yaralanan müşteki Guldzhakhan Krıtchkaı ise; "Sanıktan şikayetçiyim. 2 Temmuz'da kapımı çalıp 'sen burada oturabileceiğini mi sanıyorsun, su saatini de, elektrik saatini de sökeceğim' dedi. Elinde çatal vardı. Beni öldüreceğinden korktum ve Nadir Önüç de araya girdi. Bilik ve yanındaki bir kişi Nadir Önüç'e de saldırdı, boğazını sıktı. Evin içinde dolaşmaya başlayarak, her şeyi yere attı. Kendisinin Romanya mafyasından olduğunu öğrendim. 2 Temmuz'dan önce sanık kira bedelini dolara çevirerek, yüksek bir seviyeye getirmek istemişti. Ben yasal faizin dışında bir artış yapmayacağımı söylemiştim. Ben sözleşmede birden fazla kişiye evin kiraya verileceğine dair hükmü kabul edemeyeceğimi söylediğimde 'merak etme, sorun olmaz' dedi. Tüm kiraları ödedim, evden çıkmak istemediğim için başıma bunlar geldi. Elektrik ve su sayaçlarını kendim taktırdım." dedi.