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Haberler Yaşam Türkiye ev sahibi dehşetini konuşmuştu: Pes dedirten çatal savunması!
Giriş Tarihi: 11.05.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 09:05

Türkiye ev sahibi dehşetini konuşmuştu: Pes dedirten çatal savunması!

Bakırköy'e bağlı Ataköy'de kira artışını kabul etmeyen kiracısına çatallı saldırıda bulunan, evine zorla girerek elektrik ve su sayacını söken, kiracısı ve arkadaşını yaraladığı iddia edilen ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, Bilik'in tutuklanma talebini reddetti. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik çatallı saldırı iddialarına ifadesinde şöyle yanıt verdi: Bekar hayatı yaşadığım için çantamda çatal bulunduruyorum. Çatal plastik, tatlı çatalı.

HUZEYFE ATICI
Türkiye ev sahibi dehşetini konuşmuştu: Pes dedirten çatal savunması!

Bakırköy'e bağlı Ataköy'de kiracısı Guldzhakhan Krıtchkaı'ya ve Nadir Önüç'e korku dolu anlar yaşatan ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik hakim karşısına çıktı. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Cengiz Bilik ile müştekiler Guldzhakhan Krıtchkaı Be Nadir Önüç katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Türkiye ev sahibi dehşetini konuşmuştu: Pes dedirten çatal savunması!

"ÇATALI BEKAR OLDUĞUM İÇİN YANIMDA BULUNDURUYORUM"
Davanın birinci duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık Mehmet Cengiz Bilik, savunmasında şöyle konuştu: "2020 yılında Guldzhakhan Krıtchkaı'ya dairemi kiraya verdim. Sözleşmede, daireyi 4 kişiye parçalı olarak kiraya verebileceğim, daireye misafir getirilemeyeceği, haftada bir kez dairedeki eşyaları kontrol etmek için ev sahibinin eve gelme hakkının olduğu yazmaktadır. Pandemiden sonra eve yeni kiracı almak istedim.

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Türkiye ev sahibi dehşetini konuşmuştu: Pes dedirten çatal savunması!

Sözleşmede bulunmasına rağmen kabul etmediler. Nadir Bey, 'Biz seni 10 sene mahkemede süründürürüz' dedi. Buzdolabındaki kavanozları yere attım. Kırılan camların üzerinde Nadir Önüç bilerek gezdi. Kendini yaraladı. Sonrasında gelen polislere çantamı gösterdim. İçinden bir çatal çıktı ve Önüç 'bu çatalı bizde kullandı' dedi. Çatalı bekar hayatı yaşadığım için yanımda her daim bulunduruyorum. Çatal plastik tatlı çatalı. İlerleyen günlerde su ve elektrik sayacını da söktüm. Çünkü sayaçta arıza vardı, söktürdüm. Öncelikle beraatimi talep ediyorum."

Türkiye ev sahibi dehşetini konuşmuştu: Pes dedirten çatal savunması!

"MAFYA OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"
Ev sahibi tarafından yaralanan müşteki Guldzhakhan Krıtchkaı ise; "Sanıktan şikayetçiyim. 2 Temmuz'da kapımı çalıp 'sen burada oturabileceiğini mi sanıyorsun, su saatini de, elektrik saatini de sökeceğim' dedi. Elinde çatal vardı. Beni öldüreceğinden korktum ve Nadir Önüç de araya girdi. Bilik ve yanındaki bir kişi Nadir Önüç'e de saldırdı, boğazını sıktı. Evin içinde dolaşmaya başlayarak, her şeyi yere attı. Kendisinin Romanya mafyasından olduğunu öğrendim. 2 Temmuz'dan önce sanık kira bedelini dolara çevirerek, yüksek bir seviyeye getirmek istemişti. Ben yasal faizin dışında bir artış yapmayacağımı söylemiştim. Ben sözleşmede birden fazla kişiye evin kiraya verileceğine dair hükmü kabul edemeyeceğimi söylediğimde 'merak etme, sorun olmaz' dedi. Tüm kiraları ödedim, evden çıkmak istemediğim için başıma bunlar geldi. Elektrik ve su sayaçlarını kendim taktırdım." dedi.

Türkiye ev sahibi dehşetini konuşmuştu: Pes dedirten çatal savunması!

"O GÜN HAYATIMIZI KAYBEDEBİLİRDİK"
Nadir Önüç de, olay günü kapı açıldığında sanığın saldırmaya başladığını, araya girmek isteyince kendisinin de boğazını sıktığını anlatarak; "Öleceğimi düşündüm. Polisi arayacağımızı söyleyince sanığın yanındaki kişi kaçtı.

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