AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken 2023 seçim tarihine ilişkin değerlendirmelere de yer verdi. Seçimlerin öne çekilmesine ilişkin konuşan Kandemir, "Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir" ifadelerini kullanırken milyonlar bu kapsamda "2023 Türkiye genel seçimleri ne zaman hangi tarihte yapılacak, erkene çekilecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 seçim tarihi ile ilgili merak edilen o detaylar.