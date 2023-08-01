Türkiye genelinde hava sıcaklığı 46 dereceyi bulacak! O illerde oturanlar dikkat: Sakın dışarı çıkmayın!

Marmara 35 ile 40, Ege 35 ile 43, Akdeniz 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 arasında, İç Anadolu 37 ile Karadeniz'de ise 30 derece üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Bağıl nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artacak. Marmara'da yüksek nem bunaltacak.