Türkiye gruptan nasıl çıkar, averaj genel mi ikili mi? EURO 2024 F grubunda Türkiye’nin son 16’ya kalma ihtimalleri

Türkiye gruptan nasıl çıkar belli oldu. EURO 2024'te genel averaja mı ikili averaja mı bakılıyor sorusu da son 16 turu bileti için oldukça önemli. En iyi grup üçüncüsü olma ihtimaliyle de değerlendirilen Milli Takım, Çekya maçı öncesinde ihtimalleri değerlendirerek kadrosunu ve stratejisini belirleyecek. İşte, Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali...