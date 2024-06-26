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Türkiye gruptan nasıl çıkar, averaj genel mi ikili mi? EURO 2024 F grubunda Türkiye'nin son 16'ya kalma ihtimalleri
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
00:10
Türkiye gruptan nasıl çıkar, averaj genel mi ikili mi? EURO 2024 F grubunda Türkiye'nin son 16'ya kalma ihtimalleri
A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında son maçına Çekya ile çıkıyor. Gürcistan maçını 3-1 kazanan Ay-Yıldızlılar, Portekiz maçında 3-0 mağlup oldu. Böylece son 16 turu bileti son maça kalan Türkiye nasıl çıkar, genel averaj mı ikili averaj mı gibi sorular milli maç öncesi araştırılmaya başladı. 26 Haziran itibarıyla tamamlanacak tur biletleri için gözler milli takımda. İşte, EURO 2024 F puan durumu ile Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri...