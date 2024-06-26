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Haberler Yaşam Türkiye gruptan nasıl çıkar, averaj genel mi ikili mi? EURO 2024 F grubunda Türkiye'nin son 16'ya kalma ihtimalleri
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:10 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 00:10

Türkiye gruptan nasıl çıkar, averaj genel mi ikili mi? EURO 2024 F grubunda Türkiye'nin son 16'ya kalma ihtimalleri

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında son maçına Çekya ile çıkıyor. Gürcistan maçını 3-1 kazanan Ay-Yıldızlılar, Portekiz maçında 3-0 mağlup oldu. Böylece son 16 turu bileti son maça kalan Türkiye nasıl çıkar, genel averaj mı ikili averaj mı gibi sorular milli maç öncesi araştırılmaya başladı. 26 Haziran itibarıyla tamamlanacak tur biletleri için gözler milli takımda. İşte, EURO 2024 F puan durumu ile Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri...

Türkiye gruptan nasıl çıkar, averaj genel mi ikili mi? EURO 2024 F grubunda Türkiye’nin son 16’ya kalma ihtimalleri

Türkiye gruptan nasıl çıkar belli oldu. EURO 2024'te genel averaja mı ikili averaja mı bakılıyor sorusu da son 16 turu bileti için oldukça önemli. En iyi grup üçüncüsü olma ihtimaliyle de değerlendirilen Milli Takım, Çekya maçı öncesinde ihtimalleri değerlendirerek kadrosunu ve stratejisini belirleyecek. İşte, Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali...

Türkiye gruptan nasıl çıkar, averaj genel mi ikili mi? EURO 2024 F grubunda Türkiye’nin son 16’ya kalma ihtimalleri

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI İÇİN NEFESLER TUTULDU!

Milli takımın EURO 2024 F grubundaki son maçı 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin gruptan çıkmasında belirleyici rol oynayacak Çekya Türkiye maçı TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

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Türkiye gruptan nasıl çıkar, averaj genel mi ikili mi? EURO 2024 F grubunda Türkiye’nin son 16’ya kalma ihtimalleri

EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU

F GRUBU:

1- Portekiz / 6 puan

2- Türkiye / 3 puan

3- Çekya / 1 puan

4- Gürcistan / 1 puan

Türkiye gruptan nasıl çıkar, averaj genel mi ikili mi? EURO 2024 F grubunda Türkiye’nin son 16’ya kalma ihtimalleri

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar son 16 turu biletini kapacak. Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali Çekya maçına bağlı.

Türkiye, Çekya karşısında kazanırsa adını bir sonraki tura yazdıracak. Beraberlik olması halinde Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması beklenecek.

Türkiye gruptan nasıl çıkar, averaj genel mi ikili mi? EURO 2024 F grubunda Türkiye’nin son 16’ya kalma ihtimalleri

Mağlubiyet durumunda ise en iyi grup üçüncüsü için diğer maçların sonuçları izlenecek.

Çekya ve Gürcistan son maçlarını kazanırsa Türkiye gruplarda EURO 2024'e veda edecek.

Puan eşitliğinde averaja bakılacak.

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