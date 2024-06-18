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Türkiye Gürcistan maçı canlı izle TRT 1 ekranı! EURO 2024 Türkiye Gürcistan milli maç canlı izle şifresiz
Giriş Tarihi: 18.06.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
11:13
A Milli Takım EURO 2024'te ilk maçına çıkıyor. Türkiye'den ve dünyadan futbolseverler Türkiye Gürcistan maçı canlı izle ekranı başında toplandı. Almanya'da oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanlı karşılaşmalara sahne olmaya devam ediyor. F grubunda mücadele eden kırmızı beyazlılar Montella yönetiminde sahada yerini alıyor. TRT 1 canlı yayın ile takip edilecek maçta heyecan dorukta. İşte, Türkiye Gürcistan milli maç canlı izle şifresiz...