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Haberler Yaşam Türkiye Gürcistan maçı canlı izle TRT 1 ekranı! EURO 2024 Türkiye Gürcistan milli maç canlı izle şifresiz
Giriş Tarihi: 18.06.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 11:13

Türkiye Gürcistan maçı canlı izle TRT 1 ekranı! EURO 2024 Türkiye Gürcistan milli maç canlı izle şifresiz

A Milli Takım EURO 2024'te ilk maçına çıkıyor. Türkiye'den ve dünyadan futbolseverler Türkiye Gürcistan maçı canlı izle ekranı başında toplandı. Almanya'da oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanlı karşılaşmalara sahne olmaya devam ediyor. F grubunda mücadele eden kırmızı beyazlılar Montella yönetiminde sahada yerini alıyor. TRT 1 canlı yayın ile takip edilecek maçta heyecan dorukta. İşte, Türkiye Gürcistan milli maç canlı izle şifresiz...

Türkiye Gürcistan maçı canlı izle TRT 1 ekranı! EURO 2024 Türkiye Gürcistan milli maç canlı izle şifresiz

Türkiye Gürcistan maçı canlı izle TRT 1 ekranlarından takip edilecek. EURO 2024 heyecanında milli takım, Gürcistan'ın ardından Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak. Şampiyonaya galibiyetle başlamak isteyen takımın maç kadrosu ve Montella'nın stratejisi merak ediliyor. İşte, muhtemel 11'ler ve Türkiye Gürcistan milli maç canlı izle ekranı...

Türkiye Gürcistan maçı canlı izle TRT 1 ekranı! EURO 2024 Türkiye Gürcistan milli maç canlı izle şifresiz

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takımın EURO 2024'te yer alan ilk mücadelesi Gürcistan karşısında olacak. Türkiye Gürcistan maçı 18 Haziran Salı günü (bugün) TSİ 19.00'da oynanacak.

Türkiye Gürcistan milli maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanacak.

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Türkiye Gürcistan maçı canlı izle TRT 1 ekranı! EURO 2024 Türkiye Gürcistan milli maç canlı izle şifresiz

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye Gürcistan maçı canlı izle TRT 1 ekranı! EURO 2024 Türkiye Gürcistan milli maç canlı izle şifresiz

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE

EURO 2024 f grubunda karşı karşıya gelecek Türkiye ve Gürcistan'ın maçını TRT 1 ekranlarından takip edebilirsiniz:

MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN EKRANI: https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Türkiye Gürcistan maçı canlı izle TRT 1 ekranı! EURO 2024 Türkiye Gürcistan milli maç canlı izle şifresiz

EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli takım F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşacak:

18 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye - Gürcistan

22 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye- Portekiz

26 Haziran 2024 / 22.00: Çekya-Türkiye

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