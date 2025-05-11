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Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı
Giriş Tarihi: 11.05.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
22:10
Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster 11 Mayıs 2025 tarihli bölümü Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?" sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...