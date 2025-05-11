Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı
Giriş Tarihi: 11.05.2025 22:10 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 22:10

Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster 11 Mayıs 2025 tarihli bölümü Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?" sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...

Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde yarışmacıya"Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? " sorusu yöneltildi. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı

CEVABI

Çay

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı