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Haberler Yaşam Türkiye Hatay'daki aile katliamını ağladı! Boğduğu oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 04.10.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 13:15

Türkiye Hatay'daki aile katliamını ağladı! Boğduğu oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı...

Hatay'da Turgay Mert, eşi Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'i katletti. Korkunç olayın ayrıntıları ise tüyler ürpertti. Tüm ailesini katleden Turgay Mert'in öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

SABAH İNTERNET
Türkiye Hatay’daki aile katliamını ağladı! Boğduğu oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı...
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Türkiye Hatay’daki aile katliamını ağladı! Boğduğu oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı...

SON DAKİKA! HATAY'DA TÜM AİLESİNİ KATLETMİŞTİ!

Hatay'daki aile katliamı Türkiye'yi sarstı! Eşi ve çocuklarını hunharca öldüren cani adam tutuklandı. Baba ve oğlun son görüntüleri ortaya çıktı. Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşandı.

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Türkiye Hatay’daki aile katliamını ağladı! Boğduğu oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı...

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Türkiye Hatay’daki aile katliamını ağladı! Boğduğu oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı...

ÖLDÜRDÜĞÜ OĞLUYLA...

Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi.

Türkiye Hatay’daki aile katliamını ağladı! Boğduğu oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı...

Polis içeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenlerini buldu.

SON DAKİKA