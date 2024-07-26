Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda? Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Filenin Sultanları maç tarihleri
Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:09

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda? Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Filenin Sultanları maç tarihleri

Türkiye Hollanda voleybol maçı Filenin Sultanları'nın Olimpiyat macerası için ilk adım olacak. Elemelerde Paris 2024 Yaz Oyunlarına bilet alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız açılış töreni öncesi oyunları oynayacakları alana ulaştı. Ülkemizden takipçiler ilk maç için araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Olimpiyatlarda Filenin Sultanları maç takvimi 2024...

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda? Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Filenin Sultanları maç tarihleri

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. Filenin Sultanları Olimpiyat maç tarihleri sporseverlerin gündeminde. 26 Temmuz günü açılış töreni yapacak Yaz Oyunları Paris'te gerçekleşecek. İddialı kadrosuyla oyunlarda yerini alan Filenin Sultanları maç takvimi ile araştırılıyor. İşte, Türkiye Hollanda voleybol maçı tarihi!

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda? Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Filenin Sultanları maç tarihleri

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

26 Temmuz – 11 Ağustos tarihlerinde Paris'te oynanacak Yaz Olimpiyatlarında Filenin Sultanları C grubunda Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye Hollanda maçı 29 Temmuz günü TSİ 10.00'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda? Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Filenin Sultanları maç tarihleri

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları Hollanda maçının TRT kanallarında yayımlanması bekleniyor.

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda? Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Filenin Sultanları maç tarihleri

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

29 Temmuz 2024
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda? Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Filenin Sultanları maç tarihleri

FİLENİN SULTANLARININ OLİMPİYAT KADROSU

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler:

Cansu Özbay
Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
İlkin Aydın
Derya Cebecioğlu

SON DAKİKA