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Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda? Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Filenin Sultanları maç tarihleri
Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
10:09
Türkiye Hollanda voleybol maçı Filenin Sultanları'nın Olimpiyat macerası için ilk adım olacak. Elemelerde Paris 2024 Yaz Oyunlarına bilet alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız açılış töreni öncesi oyunları oynayacakları alana ulaştı. Ülkemizden takipçiler ilk maç için araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Olimpiyatlarda Filenin Sultanları maç takvimi 2024...