Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve Filenin Sultanları hazırlık maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın kanalı

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Voleybol Miletler Ligi (VNL) her hafta başka bir şehirde olmak üzere 3 haftada düzenlenecek. Her hafta dört karşılaşmanın oynanacağı ligde;

1. hafta 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde Çin'de,

2. hafta 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da,

3. hafta da 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da oynanacak.

İşte, Türkiye'nin maç takvimi: