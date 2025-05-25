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Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve Filenin Sultanları hazırlık maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 25.05.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
12:35
Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve Filenin Sultanları hazırlık maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın kanalı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi (VNL) karşılaşmaları öncesi hazırlık maçlarına çıkıyor. Daha önce Almanya ve İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları bu kez Hollanda karşısında olacak. Çin'de oynanacak Uluslar Ligi'nin ilk haftası öncesinde yoğun hazırlık sürüyor. Peki; Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye - Hollanda maçı canlı izle ekranı: