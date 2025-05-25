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Haberler Yaşam Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve Filenin Sultanları hazırlık maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 25.05.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 12:35

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve Filenin Sultanları hazırlık maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın kanalı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi (VNL) karşılaşmaları öncesi hazırlık maçlarına çıkıyor. Daha önce Almanya ve İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları bu kez Hollanda karşısında olacak. Çin'de oynanacak Uluslar Ligi'nin ilk haftası öncesinde yoğun hazırlık sürüyor. Peki; Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye - Hollanda maçı canlı izle ekranı:

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve Filenin Sultanları hazırlık maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın kanalı

Türkiye - Hollanda voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Filenin Sultanları AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvasıyla VNL hazırlığı yapıyor. Kaptan Simge Aköz ve Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım kupaya odaklandı. Peki; Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve Filenin Sultanları hazırlık maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın kanalı

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

İtalya'da düzenlenen AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvası 3. maçında Hollanda ile karşılaşacak Filenin Sultanları bugün TSİ 15.00'te maça çıkacak.

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Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve Filenin Sultanları hazırlık maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın kanalı

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA

Türkiye - Hollanda maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.

İşte, canlı yayın linki:

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve Filenin Sultanları hazırlık maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın kanalı

FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

Türkiye - Hollanda maçı canlı yayını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve Filenin Sultanları hazırlık maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın kanalı

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Voleybol Miletler Ligi (VNL) her hafta başka bir şehirde olmak üzere 3 haftada düzenlenecek. Her hafta dört karşılaşmanın oynanacağı ligde;

1. hafta 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde Çin'de,

2. hafta 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da,

3. hafta da 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da oynanacak.

İşte, Türkiye'nin maç takvimi: