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Türkiye isim haritası açıklandı! 81 ilde en çok hangi isim kullanılıyor? İşte güncel liste...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
11:36
Türkiye isim haritası açıklandı! 81 ilde en çok hangi isim kullanılıyor? İşte güncel liste...
Türkiye'de en çok hangi isim kullanıyor? sorusu yanıt buldu. TÜİK tarafından 81 il genelinde yapılan bir araştırma sonucunda 2023 verilerine göre isim haritası yayınlandı. Bazı isimler yüz yıllar geçse de yaygınlığını korumaya devam ediyor. O isimleri duyunca çok şaşıracaksınız. Peki sizin şehrinizde en çok kullanılan erkek ismi hangisi? Sizin isminiz hangi şehirde yaygın? İşte Türkiye'nin isim haritası