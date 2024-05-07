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Haberler Yaşam Türkiye isim haritası açıklandı! 81 ilde en çok hangi isim kullanılıyor? İşte güncel liste...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:36

Türkiye isim haritası açıklandı! 81 ilde en çok hangi isim kullanılıyor? İşte güncel liste...

Türkiye'de en çok hangi isim kullanıyor? sorusu yanıt buldu. TÜİK tarafından 81 il genelinde yapılan bir araştırma sonucunda 2023 verilerine göre isim haritası yayınlandı. Bazı isimler yüz yıllar geçse de yaygınlığını korumaya devam ediyor. O isimleri duyunca çok şaşıracaksınız. Peki sizin şehrinizde en çok kullanılan erkek ismi hangisi? Sizin isminiz hangi şehirde yaygın? İşte Türkiye'nin isim haritası

Türkiye isim haritası açıklandı! 81 ilde en çok hangi isim kullanılıyor? İşte güncel liste...

"Türkiye'de en çok kullanılan isimler" isimler listesi açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada 81 ildeki kadın ve erkek isimlerinin yaygınlık oranına baktı. Zirvedeki dikkat çekiyor. Öyle bir isim var ki tahmin etmesi zor. İşte Türkiye'nin yaygın isimleri

Türkiye isim haritası açıklandı! 81 ilde en çok hangi isim kullanılıyor? İşte güncel liste...

81 ilde en yaygın kadın ve erkek isimlerini sizler için derledik. İşte güncel liste:

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Türkiye isim haritası açıklandı! 81 ilde en çok hangi isim kullanılıyor? İşte güncel liste...

Bingöl- Mehmet, Fatma

Türkiye isim haritası açıklandı! 81 ilde en çok hangi isim kullanılıyor? İşte güncel liste...

Siirt- Mustafa, Zeynep

Türkiye isim haritası açıklandı! 81 ilde en çok hangi isim kullanılıyor? İşte güncel liste...

Hakkâri- Mehmet, Fatma

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