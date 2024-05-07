Türkiye isim haritası açıklandı! 81 ilde en çok hangi isim kullanılıyor? İşte güncel liste...

"Türkiye'de en çok kullanılan isimler" isimler listesi açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada 81 ildeki kadın ve erkek isimlerinin yaygınlık oranına baktı. Zirvedeki dikkat çekiyor. Öyle bir isim var ki tahmin etmesi zor. İşte Türkiye'nin yaygın isimleri