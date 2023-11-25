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Türkiye 'istek şarkı' vahşetini konuşmuştu: Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar çıktı
Giriş Tarihi: 25.11.2023 00:13
Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
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Türkiye 'istek şarkı' vahşetini konuşmuştu: Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar çıktı
Ankara'da bir eğlence mekanında istek parça nedeniyle çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybeden Onur Şener'in ölümüne ilişkin istinaf mahkemesinde yapılan yargılamada karar açıklandı. Yerel mahkemede beraat kararı verilen Semih Soyalp, Şener'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.