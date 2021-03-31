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Türkiye güncellendi... Bu 28 kentte yaşayanlar dikkat!

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında güncellendi. verilerine göre hazırlanan haritada kırmızı renk kodlu çok yüksek riskli illerin sayısı bir hayli arttı. Öte yandan yine Sağlık Bakanı il il vaka sayıları haritasını açıkladı. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 'da 401,62, 'da 184,29 'de 156,48 oldu. Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. 28 il ise vaka sayılarıyla tam anlamıyla korkutucu bir noktaya ulaştı. İşte güncel koronavirüs risk haritası ve il il vaka sayısı verileri...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 10:26
Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi... Bu 28 kentte yaşayanlar dikkat!

ÜRKÜTÜCÜ GERÇEK!

Güncellenen endişe verici bir gerçeği de gözler önüne serdi. Vatandaşların tedbirlere uyması aşılama sürecine girdiğimiz bu dönemde daha da büyük bir önem arz ediyor. Öte yandan son açıklanan koronavirüs risk haritası ve il il vaka sayıları ürkütücü bir gerçeği de ortaya çıkardı. Özellikle 28 kentte durum hiç de iç açıcı değil.

Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi... Bu 28 kentte yaşayanlar dikkat!

VAKA HARİTASI GÜNCELENDİ

İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi. En yüksek vaka sayısı Samsun, ve Yalova'da kaydedildi. Türkiye'de düşük riskli 'mavi' kategoride yer alan tek kent olan Şırnak'ta ise 100 binde vaka sayısı 13.57 oldu. Marmara Bölgesi'nde İstanbul'u 100 binde 400.65 vaka ile Yalova izledi. Çanakkale 348.81, Balıkesir 344.84 olarak tespit edildi.

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Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi... Bu 28 kentte yaşayanlar dikkat!

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 'da 401,62, 'da 184,29 'de 156,48 oldu. Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi... Bu 28 kentte yaşayanlar dikkat!

Haftalık verilere göre Samsun, , Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi... Bu 28 kentte yaşayanlar dikkat!

SAMSUN REKOR KIRDI!

81 ilin 81'inde vaka sayılarında artış yaşanırken, vaka sayısında Türkiye rekorunu elinde bulunduran Samsun'un vaka artışı bu haftada sürdü.

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