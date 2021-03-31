Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi... Bu 28 kentte yaşayanlar dikkat!

ÜRKÜTÜCÜ GERÇEK!

Güncellenen koronavirüs risk haritası endişe verici bir gerçeği de gözler önüne serdi. Vatandaşların tedbirlere uyması aşılama sürecine girdiğimiz bu dönemde daha da büyük bir önem arz ediyor. Öte yandan son açıklanan koronavirüs risk haritası ve il il vaka sayıları ürkütücü bir gerçeği de ortaya çıkardı. Özellikle 28 kentte durum hiç de iç açıcı değil.