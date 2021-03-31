Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi... Bu 28 kentte yaşayanlar dikkat!

Türkiye geneli koronavirüs risk haritası Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında güncellendi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre hazırlanan haritada kırmızı renk kodlu çok yüksek riskli illerin sayısı bir hayli arttı. Öte yandan yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayıları haritasını açıkladı. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu. Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. 28 il ise vaka sayılarıyla tam anlamıyla korkutucu bir noktaya ulaştı. İşte güncel koronavirüs risk haritası ve il il vaka sayısı verileri...
Giriş Tarihi: 31.03.2021
10:19
Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
10:26
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