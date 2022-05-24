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Haberler Yaşam Milli Uzay Programı nedir, şartları nelerdir, UZAYA GİTME BAŞVURUSU nasıl yapılır? Türkiye uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, eğitim şartı nedir?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 01:18 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 01:18

Milli Uzay Programı nedir, şartları nelerdir, UZAYA GİTME BAŞVURUSU nasıl yapılır? Türkiye uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, eğitim şartı nedir?

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'den seçilecek iki kişinin uzay istasyonuna gönderileceği açıklamasının gelmesi üzerine "Türkiye Milli Uzay Programı uzaya gitme başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvurulardan seçilecek iki isim Uluslarası istasyonda bilimsel araştırma yapabilme fırsatı yakalayacak. Binlerce kişi konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Peki, Türkiye Milli Uzay Programı uzaya gitme başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte konuya dair merak edilen o detaylar...

Milli Uzay Programı nedir, şartları nelerdir, UZAYA GİTME BAŞVURUSU nasıl yapılır? Türkiye uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, eğitim şartı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği Milli Uzay Programı sonrası uzaya gitme başvuru şartları ve detayları binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Adaylar eğer talihli iki kişiden biri olmaya hak kazanırsa uluslararası istasyonda bilimsel araştırma yapabilecek. Milyonlarca kişinin hayali olan bu proje şimdiden büyük ilgi görüyor. Peki, Türkiye Milli Uzay Programı uzaya gitme başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Türkiye uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, eğitim şartı nedir? İşte tüm detaylar...

Milli Uzay Programı nedir, şartları nelerdir, UZAYA GİTME BAŞVURUSU nasıl yapılır? Türkiye uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, eğitim şartı nedir?

TÜRKİYE MİLLİ UZAY PROGRAMI NEDİR, UZAYA GİTME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

GÖREVİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 hedeften biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir. Bu misyon kapsamında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi gerçekleştirilecek ve bilim insanlarımıza Uluslararası Uzay İstasyonu şartlarında deney yapma imkanı sağlanacaktır.

Bu görevi gerçekleştirmek için Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurular arasından 2 (iki) aday belirlenecektir. Seçilen adaylar TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır. Astronot eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylardan biri yaklaşık 10 gün sürecek uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir.

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Milli Uzay Programı nedir, şartları nelerdir, UZAYA GİTME BAŞVURUSU nasıl yapılır? Türkiye uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, eğitim şartı nedir?

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak,

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak,

İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla göstermek (Belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz),

Milli Uzay Programı nedir, şartları nelerdir, UZAYA GİTME BAŞVURUSU nasıl yapılır? Türkiye uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, eğitim şartı nedir?

Başvuru yapabilmek için gerekli genel sağlık kriterleri aşağıda verilmektedir. Bunlar haricindeki durumlar ayrıca değerlendirilecektir.

Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 20/20) görme keskinliğine sahip olmak,

Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak,

Herhangi bir uzuv kaybı veya nakli yaşamamış olmak,

Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak,

Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak,

Duyma kusuru olmamak (normal ses seviyesindeki bir konuşmayı sessiz bir odada arkası dönük şekilde 2 metre mesafeden zorlanmadan ve hatasız duyabilmek),

Milli Uzay Programı nedir, şartları nelerdir, UZAYA GİTME BAŞVURUSU nasıl yapılır? Türkiye uzaya gitme programına kimler başvuru yapabilir, eğitim şartı nedir?

Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu problemleri, otoskleroz ve benzeri rahatsızlıklar yaşamamış olmak,

Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak,

Akciğer fonksiyonlarını bozan solunum sistemi hastalığı bulunmamak,

Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,

İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,
Uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi veya bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak,

Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak,

Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamama (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak,

Hayatının herhangi bir döneminde alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak,
Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak,

Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen bilinç bozukluğu yaşamamış olmak,

İnsülin veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.
Görevin gereklilikleri dikkate alınarak, adayların aşağıdaki kişilik özelliklerine sahip olmaları tercih sebebidir:

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