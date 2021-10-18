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Haberler Yaşam Türkiye minik Eymen'in ölümüne ağladı! Acılı babanın yeni eşi anlattı: Sigorta parasını...
Giriş Tarihi: 18.10.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 16:02

Türkiye minik Eymen'in ölümüne ağladı! Acılı babanın yeni eşi anlattı: Sigorta parasını...

Son dakika: İzmir'de Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın otomobilinin altında kalarak can verdi. Türkiye bu olaya kilitlendi. Yeğeninin ölümüne neden olan genç kadın, kardeşi Adem Kara'nın kendisinden 5 milyon lira kan parası istediğini iddia etti. Baba Adem Kara'nın yeni eşi çarpıcı açıklamalarda bulundu: Sigorta parasını bile... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Türkiye minik Eymen’in ölümüne anladı! Acılı babanın yeni eşi anlattı: Sigorta parasını...

Türkiye, İzmir'de talihsiz bir şekilde ölen minik Eymen'i konuşuyor. 5 milyon liralık kan parası iddiasına, oğlunu kara toprağa veren baba Adem Kara'nın yeni eşinden geldi. Üzücü olay 1 Ağustos'ta İzmir'de meydana yaşandı.

Türkiye minik Eymen’in ölümüne anladı! Acılı babanın yeni eşi anlattı: Sigorta parasını...

İddiaya göre, halası Zerrin Kara ile yaşayan Kutsal Hazar Eymen Kara, halasından kendisine köpek almasını istedi. Genç kadın ise para almak için rezidansa gitti.

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Türkiye minik Eymen’in ölümüne anladı! Acılı babanın yeni eşi anlattı: Sigorta parasını...

Eymen Kara, halasının kullandığı cipten inerken elini kapıya sıkıştırdı. Yeğenini fark etmeyen hala ise gaza bastı. Küçük Eymen aracın altında kalarak can verdi.

Türkiye minik Eymen’in ölümüne anladı! Acılı babanın yeni eşi anlattı: Sigorta parasını...

Kutsal Hazar Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Türkiye minik Eymen’in ölümüne anladı! Acılı babanın yeni eşi anlattı: Sigorta parasını...

Görüntülerde, Eymen'i ezdiğini yaklaşık 20 metre sonra fark eden halanın, panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı yer aldı.

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