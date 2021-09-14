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Haberler Yaşam Türkiye Müge Anlı'da tanımıştı! Boğaz'da cesedi bulunan Ahmet Çetin'in son görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 14.09.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 09:27

Türkiye Müge Anlı'da tanımıştı! Boğaz'da cesedi bulunan Ahmet Çetin'in son görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: İstanbul'da kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi. Aradan geçen 6 günün ardından genç adamın cesedi, Boğaz'da bulundu. Acı haberle yıkılan ailesinin feryatları yürek dağladı. Çetin'in gözaltına alınan arkadaşı ise olay günü birlikte alkol aldıklarını, Ahmet'in denize atladığını gördüğünü ancak korktuğu için ailesine söylemediğini belirtti. Alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan, Ahmet Çetin'in kaybolmasına ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı. Boğaz'da cesedi bulunan genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar..

SABAH İNTERNET
Türkiye Müge Anlı’da tanımıştı! Boğaz’da cesedi bulunan Ahmet Çetin’in son görüntüleri ortaya çıktı

Müge Anlı, kayıp olarak aradığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bulundu. Genç adamın öğle saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulunmasının üzerine olay yerine Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi.

Türkiye Müge Anlı’da tanımıştı! Boğaz’da cesedi bulunan Ahmet Çetin’in son görüntüleri ortaya çıktı

Cansız bedeni denizden çıkarılan şahsın ailesinin yaptığı teşhisin ardından Ahmet Çetin olduğu netleştirildi.

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Türkiye Müge Anlı’da tanımıştı! Boğaz’da cesedi bulunan Ahmet Çetin’in son görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Çetin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürülürken aynı dakikalarda şüpheli arkadaşı Murat Karakeleş'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Türkiye Müge Anlı’da tanımıştı! Boğaz’da cesedi bulunan Ahmet Çetin’in son görüntüleri ortaya çıktı

Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti.

Türkiye Müge Anlı’da tanımıştı! Boğaz’da cesedi bulunan Ahmet Çetin’in son görüntüleri ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre; Ahmet Çetin'in boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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