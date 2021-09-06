Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye Müge Anlı'da tanımıştı! Osman Büyükşen Twitter hesabından o sözlerle paylaştı...
Giriş Tarihi: 06.09.2021 08:29 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 08:30

Türkiye Müge Anlı'da tanımıştı! Osman Büyükşen Twitter hesabından o sözlerle paylaştı...

Konya'da Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen cinayete kurban gitti. Müge Anlı'da gündeme gelen korkunç olayı tüm Türkiye konuştu! Osman Büyükşen'in Twitter paylaşımı dikkat çekti... İşte ayrıntılar

Türkiye Müge Anlı’da tanımıştı! Osman Büyükşen Twitter hesabından o sözlerle paylaştı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Türkiye'nin konuştuğu Nejla ve Metin Büyükşen çifti cinayeti bir kez daha masaya yatırıldı.

Türkiye Müge Anlı’da tanımıştı! Osman Büyükşen Twitter hesabından o sözlerle paylaştı...

Konya'da yaşanan korkunç olayda 3 sene önce 50'li yaşlarındaki çift, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kızları Büşra'nın gözü önünde öldürülmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Müge Anlı’da tanımıştı! Osman Büyükşen Twitter hesabından o sözlerle paylaştı...

Cinayet, ailenin Müge Anlı'ya katılmasıyla ülke çapında duyulmuştu. Bu noktada davanın detayları "Necla Metin Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü, katil kim çıktı?" soruları ile bugün gündemdeki yerini aldı.

Türkiye Müge Anlı’da tanımıştı! Osman Büyükşen Twitter hesabından o sözlerle paylaştı...

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

Türkiye Müge Anlı’da tanımıştı! Osman Büyükşen Twitter hesabından o sözlerle paylaştı...

Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

SON DAKİKA