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Haberler Yaşam Türkiye Müslüme Yağal’a ağlamıştı: Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım!
Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 12:13

Türkiye Müslüme Yağal’a ağlamıştı: Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım!

Müslüme Yağal'ın ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Bir dönem günlerce konuşulan olayda yeni gelişmeler yaşandı. Sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Müslüme'nin annesi duruşmada kayınbabası tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını açıkladı…

Türkiye Müslüme Yağal’a ağlamıştı: Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım!

Müslüme Yağal'ın ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Bir dönem günlerce konuşulan olayda yeni gelişmeler yaşandı. Sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Müslüme'nin annesi duruşmada kayınbabası tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını açıkladı…

Türkiye Müslüme Yağal’a ağlamıştı: Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım!

MÜSLÜME YAĞAL ANNESİNDEN CİNSEL SALDIRI İDDİASI
Müslüme'nin ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına bugün devam edildi.

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Türkiye Müslüme Yağal’a ağlamıştı: Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım!

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Türkiye Müslüme Yağal’a ağlamıştı: Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım!

Tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal, suça sürüklenen ağabey O. Yağal ve bazı tanıkların da SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Türkiye Müslüme Yağal’a ağlamıştı: Kayınbabamın cinsel saldırısına uğradım!

Tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal, suça sürüklenen ağabey O. Yağal ve bazı tanıkların da SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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