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Türkiye öldüren tokat olayını konuşmuştu: 2 sanık hakkında flaş karar!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
11:50
Türkiye öldüren tokat olayını konuşmuştu: 2 sanık hakkında flaş karar!
İstanbul Beyoğlu'nda 19 yaşındaki Abdullah Şakun'un tekme tokat darp ederek ölümüne neden olan 18 yaşından küçük 3'ü tutuklu 4 gencin yargılamasına başlandı. Mahkeme, tokat atan E.A.'nın tutukluluğuna devam kararı verirken 2 sanık hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte öldüren tokat davasının detayları