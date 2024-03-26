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Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 11:50

Türkiye öldüren tokat olayını konuşmuştu: 2 sanık hakkında flaş karar!

İstanbul Beyoğlu'nda 19 yaşındaki Abdullah Şakun'un tekme tokat darp ederek ölümüne neden olan 18 yaşından küçük 3'ü tutuklu 4 gencin yargılamasına başlandı. Mahkeme, tokat atan E.A.'nın tutukluluğuna devam kararı verirken 2 sanık hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte öldüren tokat davasının detayları

Deniz YUSUFOĞLU
Türkiye öldüren tokat olayını konuşmuştu: 2 sanık hakkında flaş karar!

Türkiye'nin kanını donduran olay geçtiğimiz yaz İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. 19 yaşındaki Abdullah Şakun, arkadaşları; E.D. (17), M.E.D. (15), Emircan A. (16) ve E.Ö. (15) tarafından darp edildi. Darp esnasında, Şakun'un kafasına sert bir şekilde tokat atıldı. Şakun aldığı darbe sonucu girdiği alanda fenalık geçirerek bayıldıktan sonra yere yığıldı. Genç Şakun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üç saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye öldüren tokat olayını konuşmuştu: 2 sanık hakkında flaş karar!

ATILAN TOKATIN ŞİDDETİ GÖRÜNTÜLERDE DUYULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuklar hakkında "Kasten öldürme" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Düzenlenen iddianamede olay anına ait görüntü incelemesine yer verildi.

19 yaşındaki genci öldüren tokat! 2 sanık hakkında flaş karar | Video

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Türkiye öldüren tokat olayını konuşmuştu: 2 sanık hakkında flaş karar!

Görüntülerde, Şakun'un 17:20 sıralarında parktan ayrıldığını ve 4 şüphelinin Şakun'un arkasından giderek kovalamaya başladıkları, E. A.'nın çıplak eliyle ölen Şakun'un sol kulak tarafında sertçe tokat attığı ve bu tokat sesinin görüntülerde net bir şekilde duyulduğu kaydedildi.

Türkiye öldüren tokat olayını konuşmuştu: 2 sanık hakkında flaş karar!

BİR OLUP DARP ETTİLERİ
Diğer şüphelilerin de tekme attıkları görüldü. Şüpheli M.E.D.'nin gencin kaçmasına engel olmak için kenarda beklediği, darbe alan Şakun'un kaçmaya çalıştığı ve şüphelilerin onu takip etmeye devam ettikleri görüntü kayıtlarında yer aldı.

Türkiye öldüren tokat olayını konuşmuştu: 2 sanık hakkında flaş karar!

Şüpheli E.Ö. kaçmaya çalışan gencin sırtına zıplayarak tekme attığı, ilk tokatı atan E.A. ise o esnada sokağı gözetlediği iddianamede belirtildi.

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