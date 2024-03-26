Türkiye öldüren tokat olayını konuşmuştu: 2 sanık hakkında flaş karar!

BİR OLUP DARP ETTİLERİ

Diğer şüphelilerin de tekme attıkları görüldü. Şüpheli M.E.D.'nin gencin kaçmasına engel olmak için kenarda beklediği, darbe alan Şakun'un kaçmaya çalıştığı ve şüphelilerin onu takip etmeye devam ettikleri görüntü kayıtlarında yer aldı.