Türkiye onları Esra Erol’da tanıdı! Yufkacı Muammer’e kaçan elti Hamide imalı paylaşımıyla şaşırttı!

Türkiye'nin kanalı atv'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Esra Erol'da, geçtiğimiz sezon inanılmaz bir olay yaşandı. TÜRKİYE ONLARI ESRA EROL'DA TANIDI İstanbul'da oturan iki çocuk babası Mehmet Duman, Esra Erol'un programına katıldı. Talihsiz adam, 17 yıllık eşi Hamide Duman'ın, yufkacı Muammer Ay'a kaçtığını anlattı. Çocuklarıyla bir başına kalan Mehmet Duman, 'Karım ve yengem daha önce birlikte çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtı. Antalya'ya gittiklerini öğrendik. Ortaya çıksınlar perişan olduk' ifadelerini kullandı. ELTİ HAMİDE: MUAMMER AY'A AŞIĞIM Bu sözler ise milyonları şaşkına uğrattı. İkili, daha sonra boşanma kararı aldı. Hamide Duman, yeni aşkı yufkacı Muammer Ay ile nikah kıydı. Muammer de aşk dolu pozlar paylaşarak birlikteliklerine karşı çıkan herkese nispet yaptı. Bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan elti Hamide Duman ise sosyal medyadaki şiir paylaşımlarıyla şaşırttı. Elti Hamide Duman, duygularını şu sözlerle anlattı: Yaz be kalem, yüreğimdeki yangını yaz. Mürekkebe gerek yok, gözümden düşen yaşlara dokun da yaz. ESRA EROL'DA NE OLMUŞTU? YUFKACI MUAMMER'E 'GİDELİM' DEMİŞTİ ELTİ HAMİDE: BEN DE GELMEK İSTİYORUM