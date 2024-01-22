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Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 11:48

Türkiye onu enkaz altında çektiği video ile tanımıştı: O kadın konuştu!

Türkiye 6 Şubat 2023'te felaketi yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem binlerce insanımızı aramızdan aldı. Fatma Kurt isimli vatandaş ise deprem enkazında çektiği video ile hafızalara kazınmıştı. Çektiği videoda helallik isteyen Fatma Kurt, depremden aylar sonra konuştu, sözleri herkesi duygulandırdı…

Türkiye onu enkaz altında çektiği video ile tanımıştı: O kadın konuştu!

Kahramanmaraş'ta oturan Kurt ailesi, Onikişubat ilçesi Serap Apartmanı B Blok birinci katta yaşıyordu. Yeni aldıkları ev 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen depremde yıkıldı. Yıkılan binanın enkazı altında kalan aile bireylerinden Fatma Kurt, enkaz altındayken video çekti. Daha önce yetimler için biriktirdiği emanet paraların sahiplerine verilmesini isteyen Kurt, herkesten helallik istedi.

Türkiye onu enkaz altında çektiği video ile tanımıştı: O kadın konuştu!

Çektiği video ile Türkiye'nin hafızalarına kazınan Kurt, depremden 11 ay sonra konuştu. 5 kişinin yaşadığı evde oğlu Bilal'i kaybettiğini ve oğlunun fotoğrafları ile teselli bulduğunu söyleyen Fatma Kurt, "Biz Kahramanmaraş Müze bölgesindeki binalarda yaşıyorduk. Yeni taşınmıştık yarım kış yaşayabildik. Depremde oğlum Bilal'i kaybettik ve enkazdan sağ kurtulduk. İki oğlum ve eşim ile sağ kurtulduk.

Türkiye onu enkaz altında çektiği video ile tanımıştı: Fatma Kurt o anları anlattı | Video

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Türkiye onu enkaz altında çektiği video ile tanımıştı: O kadın konuştu!

Oğlum o gün mangal yapmak istiyordu. Kardeşim davet etmiş gitmiş mangal yapıp yemiştik düştü orada kar yağdı ve çekim yapıyordum eline diken battı. Eve geldik banyo yaptı elindeki dikenleri taşları çıkarttım. Sonra ben gidip yattım. Odaya geldi her gün iki yanağını öperdi babasının da benim de.

Türkiye onu enkaz altında çektiği video ile tanımıştı: O kadın konuştu!

Öpmeden çıktı, kapıyı açarken 'Bilal gel öpeyim' dedim tek yanağını öptüm. O beni öpmedi her gün öperdi. Son görüşüm o idi. Biz enkazda 9 saat kaldık ve uyandığımızda bina sallanıyordu çocukların odasına geçtik, Bilal uyuyordu ama abisi uyanmıştı.

Türkiye onu enkaz altında çektiği video ile tanımıştı: O kadın konuştu!

Neden Bilal'e sarılıp kurtarmaya çalışmadım bilmiyorum.

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