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Türkiye onu enkaz altında çektiği video ile tanımıştı: O kadın konuştu!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
11:48
Türkiye onu enkaz altında çektiği video ile tanımıştı: O kadın konuştu!
Türkiye 6 Şubat 2023'te felaketi yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem binlerce insanımızı aramızdan aldı. Fatma Kurt isimli vatandaş ise deprem enkazında çektiği video ile hafızalara kazınmıştı. Çektiği videoda helallik isteyen Fatma Kurt, depremden aylar sonra konuştu, sözleri herkesi duygulandırdı…