Türkiye onu konuşuyor: İşte Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Menekşe Teyze’nin hayatı!

MENEKŞE TEYZE: BEN EŞİMDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Eşim öğretmen olduğu için Türkiye'nin birçok yerini görme şansım oldu. Eşim çocukları okuturken ben de onun yanında eğitim aldım. Ben eşimden çok şey öğrendim. Her şeyden öte eşimin idealistliği bana da örnek oldu" dedi.

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