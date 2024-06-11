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Türkiye onu konuşuyor: İşte Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Menekşe Teyze’nin hayatı!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
08:50
ATV'de yayınlan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programına Kayseri'nin Yahyalı İlçesi Senirköy'den katılan 63 yaşındaki Menekşe Koyuncu başarılı performansı ve doğallıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Emekli öğretmen olan kocası İsa Koyuncu'nun Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilerini eğitirken kendisini de eğittiğini belirten Menekşe Koyuncu, yarışmadan kazandığı ödülü ise bayramda köydeki çocuklara dağıtacağını açıkladı. 25 yıl çocuk özlemi çeken Menekşe Teyze, hayat hikayesini şu sözlerler anlattı...