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Haberler Yaşam Türkiye onu konuşuyor: İşte Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Menekşe Teyze’nin hayatı!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:50

Türkiye onu konuşuyor: İşte Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Menekşe Teyze’nin hayatı!

ATV'de yayınlan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programına Kayseri'nin Yahyalı İlçesi Senirköy'den katılan 63 yaşındaki Menekşe Koyuncu başarılı performansı ve doğallıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Emekli öğretmen olan kocası İsa Koyuncu'nun Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilerini eğitirken kendisini de eğittiğini belirten Menekşe Koyuncu, yarışmadan kazandığı ödülü ise bayramda köydeki çocuklara dağıtacağını açıkladı. 25 yıl çocuk özlemi çeken Menekşe Teyze, hayat hikayesini şu sözlerler anlattı...

Ali ALTUNTAŞ
Türkiye onu konuşuyor: İşte Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Menekşe Teyze’nin hayatı!

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve yarışmada başarılı bir performans sergileyen Menekşe koyuncu SABAH'a konuştu. Yarışma da birinci baraj sorularına kolaylıkla cevaplar vererek ikinci baraj sorusuna kadar ulaşan Menekşe Koyuncu, yabancı yazarlarla ilgili soruda yarışmadan çekilerek 30 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Türkiye onu konuşuyor: İşte Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Menekşe Teyze’nin hayatı!

25 YIL ÇOCUĞU OLMAYINCA GÖRÜMCESİNİN 7 ÇOCUĞUNU BÜYÜTTÜ
Emekli öğretmen ve okul müdürü İsa koyuncu ile 48 yıldır evli olan Menekşe Koyuncu, evliliklerinin ilk 25 yılında çocuk sahibi olamadı. 25 yıl sonra oğlu Muhammed Fatih'in dünyaya geldiğini belirten Menekşe Koyuncu; "İlk 25 yıl çocuğumuz olmadı. Bu sürede görümcemin 7 çocuğunun bakımını eşimle birlikte üstlendik.

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Türkiye onu konuşuyor: İşte Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Menekşe Teyze’nin hayatı!

MENEKŞE TEYZE: BEN EŞİMDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM
Eşim öğretmen olduğu için Türkiye'nin birçok yerini görme şansım oldu. Eşim çocukları okuturken ben de onun yanında eğitim aldım. Ben eşimden çok şey öğrendim. Her şeyden öte eşimin idealistliği bana da örnek oldu" dedi.

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Türkiye onu konuşuyor: İşte Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Menekşe Teyze’nin hayatı!

MENEKŞE KOYUNCU ÇİFTÇİ KADINLAR YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞ
Çiftçi kadınlar yarışmasına da 2007 yılında katılan Menekşe Koyuncu, bu yarışmada ise görümcesi ile birinci oldu. Özgüveninin eşinden geldiğini belirten Menekşe Koyuncu; "Cumhurbaşkanımız başbakan iken çiftçi kadınlar yarışıyor adlı bir program vardı.

Türkiye onu konuşuyor: İşte Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Menekşe Teyze’nin hayatı!

2007 yılında bu yarışmaya görümcemle birlikte katıldım. Bu yarışmada birinci olduk. İç Anadolu Bölgesi'ndeki yarışmada da birinci olduk. Bu yarışmalardan aldığım cesaretle Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da başvurdum" dedi.

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