Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den çarpıcı Twitter paylaşımı: Tarafınızı seçin

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI
Olayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düşen jandarma ekipleri bir Afgan şüpheliyi geçtiğimiz Pazar gecesi Ankara'da gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Konya'ya getirilen Abdulhamid Uzbek, 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının katil siz misiniz? Sorusuna Uzbek, 'Allah korusun. Benim çoluk çocuğum var' diye cevapladı. İki gün öncede Büşra Büyükşen'ın jandarmaya çağrıldığı ve kar maskesi giydirilen şüpheliye teşhis etmeye çalıştığı öğrenildi.
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