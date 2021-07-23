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Haberler Yaşam Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den çarpıcı Twitter paylaşımı: Tarafınızı seçin
Giriş Tarihi: 23.07.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 09:31

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den çarpıcı Twitter paylaşımı: Tarafınızı seçin

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te masaya yatırılan Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu. Osman Büyükşen, Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen anne ve babalarının katilini buldu. Osman Büyükşen Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı! Olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 1 kişinin daha adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

TOLGA YANIK
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den çarpıcı Twitter paylaşımı: Tarafınızı seçin

Büyükşen cinayeti ile ilgili gözaltına alınan Afgan şüpheli adliyeye sevk edildi. Katil misiniz? Sorusuna: 'Allah korusun benim çoluk çocuğum var' diye cevapladı

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili Ankara'da gözaltına alınan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "katil siz misiniz?" Sorusuna Uzbek, "Allah korusun. Benim çoluk çocuğum var" diye cevap verdi. Soruşturma ile ilgili daha önce de Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den çarpıcı Twitter paylaşımı: Tarafınızı seçin

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.

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Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den çarpıcı Twitter paylaşımı: Tarafınızı seçin

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 25 şüpheliden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den çarpıcı Twitter paylaşımı: Tarafınızı seçin

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düşen jandarma ekipleri bir Afgan şüpheliyi geçtiğimiz Pazar gecesi Ankara'da gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Konya'ya getirilen Abdulhamid Uzbek, 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının katil siz misiniz? Sorusuna Uzbek, 'Allah korusun. Benim çoluk çocuğum var' diye cevapladı. İki gün öncede Büşra Büyükşen'ın jandarmaya çağrıldığı ve kar maskesi giydirilen şüpheliye teşhis etmeye çalıştığı öğrenildi.

Müge Anlı'da gündem olan Büyükşen cinayetinde son dakika! Katil zanlısından basına flaş açıklama

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı: Osman Büyükşen'den çarpıcı Twitter paylaşımı: Tarafınızı seçin

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.

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