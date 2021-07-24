Türkiye Onur Alp Eker için ağladı! Arkadaşından yürek burkan Twitter paylaşımı: Elbet bir gün yeniden buluşacağız

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ederken, Eker'in cansız bedenine kurumuş bir dere yatağının kenarında ulaşıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrasında Eker'in cenazesi Ahmet Efendi Camiinde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Tıp öğrencisi Onur Eker'in ölümü ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan, 'Yorgunluktan orada kaldığını ve güneş altında kaldığı için beyin kanaması geçirmiş olabilir' dedi. Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Onur Eker ise, dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu. Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü saat 15.00'ten itibaren arama faaliyeti başlattı. Gece geç saatlere kadar süren aramalarda, kaybolan Onur Eker bulunamadı. Bayramın ikinci günü sabahın erken saatlerinde yeniden arama çalışması başlatılırken, havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetine rağmen Onur'un izine rastlanılmadı. ÜÇÜNCÜ GÜNDE ÖLÜ BULUNDU Eker'in telefonunun şarjı bitmeden önce son sinyal verdiği noktadan itibaren başlanılan aramalar Sirkeli Mahallesi çevresinde devam etti. Ekipler 3 günün toplamında helikopterle yapılan taramalar dahil yaklaşık 50 kilometrekarelik alan içerisinde arama faaliyetlerine devam ederken, akşam saatlerinde kurumuş bir dere yatağının kenarında Eker'in cansız bedenine ulaşıldı. KOKUDAN BULDULAR Eker'in cansız bedenine ilk olarak, arama faaliyetlerine gönüllü katılan 16 yaşındaki bir genç ulaştı. Eker'in cansız bedenine etrafa yayılan kokuyu takip ederek ulaşan genç, daha sonra babasına haber verdi. Olay yerine jandarma, polis ve arama kurtarma ekiplerinin gelmesiyle yerde yüzüstü yatan cansız bedenin Onur Eker'e ait olabileceği değerlendirildi. Teşhis için dede Zühtü Erdoğan, Onur Eker'in cansız bedeninin bulunduğu alana getirilirken, Erdoğan gördükleri karşısında göz yaşlarına hakim olamadı. CENAZESİ KARŞIYAKA'DAN KALDIRILDI Eker'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığında bulunan Ahmet Efendi Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Eker'in cenaze namazı sırasında dedesi, annesi ve babası gözyaşlarına hakim olamadı. Eker, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. 'BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR' 'Cenaze bulunana kadar birilerinin bir şeyler yaptığını düşünüyordum, yani şüpheleniyordum. Ancak cenazeyi görünce, elbiselerinde herhangi bir ters durum olmadığını ve sağlam olduğunu gördüm. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi de göremedim. Ancak yüzüstü vaziyette olduğu ve baya orada bulunduğu için kafa bölümünde çürüme meydana gelmişti. Yorgunluktan orada kaldığını ve güneş altında kaldığı için beyin kanaması geçirmiş olabilir.' dedi. Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in talihsiz ölümü tüm Türkiye'yi üzdü. Yakın arkadaşının twitter paylaşımı duygulandırdı: 'Bize ışıklı bir ton gülümsemeni bıraktın. İyi ki tanıdım seni iyi ki yıllarca iyi kötü her anımızda beraber olduk. Böyle olmasını istemezdim, beklemezdim. Ancak elden bir şey gelmiyor. Işıklar içinde uyu, toprağın incitmesin. Elbet bir gün yeniden buluşacağız.'