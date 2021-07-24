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Haberler Yaşam Türkiye Onur Alp Eker için ağladı! Arkadaşından yürek burkan Twitter paylaşımı: Elbet bir gün yeniden buluşacağız
Giriş Tarihi: 24.07.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 10:02

Türkiye Onur Alp Eker için ağladı! Arkadaşından yürek burkan Twitter paylaşımı: Elbet bir gün yeniden buluşacağız

Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve 2 gün sonra cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in (19) ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Yakın arkadaşının paylaşımı ise yürek burktu...

Türkiye Onur Alp Eker için ağladı! Arkadaşından yürek burkan Twitter paylaşım: Elbet bir gün yeniden buluşacağız

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ederken, Eker'in cansız bedenine kurumuş bir dere yatağının kenarında ulaşıldı.

Türkiye Onur Alp Eker için ağladı! Arkadaşından yürek burkan Twitter paylaşım: Elbet bir gün yeniden buluşacağız

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrasında Eker'in cenazesi Ahmet Efendi Camiinde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

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Türkiye Onur Alp Eker için ağladı! Arkadaşından yürek burkan Twitter paylaşım: Elbet bir gün yeniden buluşacağız

Tıp öğrencisi Onur Eker'in ölümü ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan, "Yorgunluktan orada kaldığını ve güneş altında kaldığı için beyin kanaması geçirmiş olabilir" dedi.

Türkiye Onur Alp Eker için ağladı! Arkadaşından yürek burkan Twitter paylaşım: Elbet bir gün yeniden buluşacağız

Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti.

Türkiye Onur Alp Eker için ağladı! Arkadaşından yürek burkan Twitter paylaşım: Elbet bir gün yeniden buluşacağız

Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı.

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