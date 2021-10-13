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Haberler Yaşam Türkiye oraya kilitlendi! Gram gram altın çıkıyor... Haberi alan akın ediyor!
Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 11:32

Türkiye oraya kilitlendi! Gram gram altın çıkıyor... Haberi alan akın ediyor!

Bursa'da altın avcıları Uludağ'dan akan derelerde toprakları eleyip doğal altını bulup servet kazanıyor...

Türkiye oraya kilitlendi! Haberi alan akın ediyor Gram gram altın...
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Türkiye oraya kilitlendi! Haberi alan akın ediyor Gram gram altın...

Doğada oldukça fazla olan ve Uludağ'da eski maden yataklarından kopup gelen vahşi altını arayan meraklıları derelerin getirdiği su kenarlarındaki toprakları eleyerek gram gram altın topluyor.

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Türkiye oraya kilitlendi! Haberi alan akın ediyor Gram gram altın...

DERELERDEN ALTIN TOPLAYIP SERVET KAZANIYORLAR! HERKES ORAYA AKIN EDİYOR...

Bursa'da da doğadan vahşi olarak altın toplayan bu işin meraklısı çok sayıda kişi bulunuyor.

Türkiye oraya kilitlendi! Haberi alan akın ediyor Gram gram altın...

Bu işi yapan meraklılar geçmiş tecrübelerine dayanarak derelerde altının nerelerden çıkacağını tahmin edip; dere kenarlarındaki toprakları makine yardımıyla eliyor.

Türkiye oraya kilitlendi! Haberi alan akın ediyor Gram gram altın...

Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları gram gram altın bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor.

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