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Haberler Yaşam Türkiye Ordu’daki bebek vahşetini konuşuyor: Meğer 23 gün boyunca…
Giriş Tarihi: 09.10.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 11:12

Türkiye Ordu’daki bebek vahşetini konuşuyor: Meğer 23 gün boyunca…

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay Ordu'da yaşandı. İki günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf eden Bilge Çapa'nın (26), mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Çapa, ifadesinde, "12 Eylül'de doğan bebeğimi emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim. Baktığımda nefes almıyordu ve hareketsiz yatıyordu. O panikle bebeği evimin çatısına sakladım. 6 Ekim'de bebeği çatıdan alarak, evimizin arkasındaki fındık bahçesine gömdüm" ifadelerini kullandı.

Türkiye Ordu’daki bebek vahşetini konuşuyor: Meğer 23 gün boyunca…

Tüyler ürperten olay, 6 Ekim'de yaşandı… İddiaya göre, 12 Eylül'de kız çocuk dünyaya getiren Bilge Çapa, bebeğin rutin kontrollerinin yapılması için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Bilge Çapa, polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu.

Türkiye Ordu’daki bebek vahşetini konuşuyor: Meğer 23 gün boyunca…

Çalışma başlatan ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Çapa, sorgusunda, bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

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Türkiye Ordu’daki bebek vahşetini konuşuyor: Meğer 23 gün boyunca…

Bahçede arama yapan ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen bir kız bebeği cesedi buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Türkiye Ordu’daki bebek vahşetini konuşuyor: Meğer 23 gün boyunca…

Bilge Çapa, ifadesinde, kent merkezinde bir kafede çalıştığı sırada tanıştığı S.Ö. (30) ile birliktelik yaşadığını ve daha sonra hamile kaldığını söyledi.

Türkiye Ordu’daki bebek vahşetini konuşuyor: Meğer 23 gün boyunca…

İfadesinde, emzirdiği sırada uyuyakaldığını ve sabah uyandığında bebeğini hareketsiz bulduğunu anlatan Çapa, "Kafede çalıştığım sırada S.Ö. ile tanıştım. Görüşmeye başladık. Kendisiyle cinsel birlikteliğimiz oldu. Bu ilişkiden 4 ay sonra hamile olduğumu fark ettim. Korktuğum için kimseye söyleyemedim.

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