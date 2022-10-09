Türkiye Ordu’daki bebek vahşetini konuşuyor: Meğer 23 gün boyunca…

İfadesinde, emzirdiği sırada uyuyakaldığını ve sabah uyandığında bebeğini hareketsiz bulduğunu anlatan Çapa, "Kafede çalıştığım sırada S.Ö. ile tanıştım. Görüşmeye başladık. Kendisiyle cinsel birlikteliğimiz oldu. Bu ilişkiden 4 ay sonra hamile olduğumu fark ettim. Korktuğum için kimseye söyleyemedim.