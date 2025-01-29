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Türkiye ormandaki vahşeti konuşuyor: Sabah birini öldürme hissi ile uyandım mazotla yaktım!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
12:43
Türkiye ormandaki vahşeti konuşuyor: Sabah birini öldürme hissi ile uyandım mazotla yaktım!
Türkiye'nin kanını donduran olay Bursa'da meydana geldi. 20 yaşındaki Ömer Öner, arkadaşını bıçaklayıp cesedini yaktıktan sonra psikiyatriste gitti. Sözleri tüyleri diken diken etti: Sabah birini öldürme hissi ile uyandım ormanda bıçakladım mazot alıp…