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Haberler Yaşam Türkiye ormandaki vahşeti konuşuyor: Sabah birini öldürme hissi ile uyandım mazotla yaktım!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:22 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 12:43

Türkiye ormandaki vahşeti konuşuyor: Sabah birini öldürme hissi ile uyandım mazotla yaktım!

Türkiye'nin kanını donduran olay Bursa'da meydana geldi. 20 yaşındaki Ömer Öner, arkadaşını bıçaklayıp cesedini yaktıktan sonra psikiyatriste gitti. Sözleri tüyleri diken diken etti: Sabah birini öldürme hissi ile uyandım ormanda bıçakladım mazot alıp…

DHA
Türkiye ormandaki vahşeti konuşuyor: Sabah birini öldürme hissi ile uyandım mazotla yaktım!

Bursa İznik'te 19 Ocak sabahı korkunç bir olay yaşandı... 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, "Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi jandarmayı aradı, durumu anlattı.

Türkiye ormandaki vahşeti konuşuyor: Sabah birini öldürme hissi ile uyandım mazotla yaktım!

Ekipler kayıp genci bulmak için düğmeye bastı. Mehmet Karabıyık'ın kırsal Aydınlar Mahallesi yakınlarında ormanda yanmış cesedine rastlandı. Karabıyık'ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü anlaşıldı.

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Türkiye ormandaki vahşeti konuşuyor: Sabah birini öldürme hissi ile uyandım mazotla yaktım!

Karabıyık'ın arkadaşı olan ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Ömer Öner gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden ve olayda kullandığı bıçağı ekiplere teslim eden cani, tutuklandı.

Türkiye ormandaki vahşeti konuşuyor: Sabah birini öldürme hissi ile uyandım mazotla yaktım!

Öner sorgusunda, "Sabah birini öldürme hissi ile uyandım. Bıçağı yanıma bilerek alıp, liseden arkadaşım olan Mehmet'le buluştum.

Türkiye ormandaki vahşeti konuşuyor: Sabah birini öldürme hissi ile uyandım mazotla yaktım!

Motosikleti ile ormandaki derbende gidip, burada kendisini bıçakladım. Kendisi hareketsiz yatıyordu.

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