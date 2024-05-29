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Haberler Yaşam Türkiye Pendik’teki vahşeti konuşuyor: Cesedin başı orada bulundu!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:47

Türkiye Pendik’teki vahşeti konuşuyor: Cesedin başı orada bulundu!

İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Elde edilen kamera görüntüsünde beyaz kovayı çöpe boşaltan şüpheli B.D.'nin evinin de olay yerine yakın olduğu öğrenildi. Beyaz kovanın boşaltıldığı çöp konteynerinde cesedin başının bulunduğu ortaya çıktı. Beyaz kova kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli B.D.'nin evinde de kan izleri arandı. İşte Türkiye'nin konuştuğu vahşetin detayları

Yunus Emre KAVAK
Türkiye Pendik’teki vahşeti konuşuyor: Cesedin başı orada bulundu!

İstanbul Pendik'te yaşanan vahşetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih'in cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki seyyar satıcı B.D.'yle ilgili soruşturma derinleştirildi.

Türkiye Pendik’teki vahşeti konuşuyor: Cesedin başı orada bulundu!

Tüyler ürperten vahşet, çöpten plastik eşya toplayan 48 yaşındaki Ö.Z. adlı kadının çöp konteynerini karıştırırken insana ait bacak ve bir kesik kol görmesiyle ortaya çıktı.

İstanbul Pendik'teki parçalanmış ceset dehşeti olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Türkiye Pendik’teki vahşeti konuşuyor: Cesedin başı orada bulundu!

Olay sonrası çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinde, beyaz kovayı çöpe boşalttığını tespit ettikleri B.D.'yi gözaltına aldı.

Türkiye Pendik’teki vahşeti konuşuyor: Cesedin başı orada bulundu!

Görüntülerde, B.D., kovayı daha sonra yeşillik alana attığı görüldü. İfadesinde olayla ilgisinin olmadığını iddia eden B.D.'nin beyaz kovayı boşalttığı çöp konteynerinde, öldürülen Nihat Salih'in parçalanmış cesede ait kafası bulunduğu ortaya çıktı.

Türkiye Pendik’teki vahşeti konuşuyor: Cesedin başı orada bulundu!

BEYAZ KOVA VE KANLI BATTANİYE KRİMİNALE GÖNDERİLDİ
Elde edilen bu çalışmaların ardından şüpheli olarak gözaltına alınan B.D.'nin çöp boşalttığı beyaz kova, çöp konteynerinde bulunan kanlı battaniye ve öldürülen Nihat Salih'in başında bulunan takke, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

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