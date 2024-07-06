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Türkiye Pera bebeğe ağlamıştı: Magandalar itiraf etti!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
15:46
Türkiye Pera bebeğe ağlamıştı: Magandalar itiraf etti!
Evde annesiyle oynayan 11 aylık Pera bebek başına isabet eden maganda kurşunu nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 6 şüpheliden tutuklanan 5'i arasında bulunan Ö.Ç. ve M.M.'nin ifadelerinde tabancayla havaya ateş açtıklarını itiraf etti. Diğer 4 şüphelilerin ise haklarındaki suçlamaları reddettiği bildirildi…