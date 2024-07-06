Türkiye Pera bebeğe ağlamıştı: Magandalar itiraf etti!

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, aynı mahallede düğünü olan damat Doğan G., amcası C.G., babası M.T.G. ve davetliler S.B, Ö.Ç. ve M.B.'yi şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.