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Giriş Tarihi: 06.07.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 15:46

Türkiye Pera bebeğe ağlamıştı: Magandalar itiraf etti!

Evde annesiyle oynayan 11 aylık Pera bebek başına isabet eden maganda kurşunu nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 6 şüpheliden tutuklanan 5'i arasında bulunan Ö.Ç. ve M.M.'nin ifadelerinde tabancayla havaya ateş açtıklarını itiraf etti. Diğer 4 şüphelilerin ise haklarındaki suçlamaları reddettiği bildirildi…

DHA
Türkiye Pera bebeğe ağlamıştı: Magandalar itiraf etti!

Yürekleri yakan olay 1 Temmuz'da Aydın Söke'de yaşandı. Evde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oyun oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen mermi isabet etti. Pera bebek, evlerinin tavanından seken mermiyle başından vuruldu.

Türkiye Pera bebeğe ağlamıştı: Magandalar itiraf etti!

Kanlar içinde kalan bebek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buse-Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocukları olan Pera bebek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çalışma başlatan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışma başlattı.

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Türkiye Pera bebeğe ağlamıştı: Magandalar itiraf etti!

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, aynı mahallede düğünü olan damat Doğan G., amcası C.G., babası M.T.G. ve davetliler S.B, Ö.Ç. ve M.B.'yi şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Türkiye Pera bebeğe ağlamıştı: Magandalar itiraf etti!

Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden damat Doğan G., babası M.T.G. ile düğüne davetli olarak katılan S.B., M.B. ve Ö.Ç. tutuklandı.

Türkiye Pera bebeğe ağlamıştı: Magandalar itiraf etti!

Damadın amcası C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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