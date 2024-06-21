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TÜRKİYE POLONYA voleybol maçı canlı izle TRT Spor! VNL Filenin Sultanları çeyrek final Türkiye Polonya maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 21.06.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024
08:21
Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek final maçına çıkıyor. Geçtiğimiz yıl ülkemize üst üste gurur yaşatan Milliler bu kez Türkiye Polonya voleybol maçı canlı izle ekranı başında takip edilecek. Tayland'da oynanacak VNL çeyrek finalleri için geri sayım başladı. Son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımımız TRT Spor canlı yayın ile izlenecek. Son haftada iki mağlubiyet alan kırmızı beyazlılar Santarelli yönetiminde hedefe kilitlendi. İşte, Türkiye Polonya voleybol çeyrek final maçı canlı izle HD...