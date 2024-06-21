TÜRKİYE POLONYA voleybol maçı canlı izle TRT Spor! VNL Filenin Sultanları çeyrek final Türkiye Polonya maçı canlı yayın izle

Türkiye Polonya voleybol maçı canlı izle TRT Spor ekranlarından takip edilecek. VNL Filenin Sultanları çeyrek final maçı heyecanında milli takım, Polonya ile eşleşti. 20-23 Haziran tarihleri arasında Tayland Bangkok'ta düzenlenecek çeyrek finaller için heyecan dorukta. Sakatlığı nedeniyle son hafta maçlara çıkamayan Zehra Güneş'in kadroda olup olmayacağı ise merak konusu. İşte, Türkiye Polonya voleybol çeyrek final maçı canlı izle ekranı...