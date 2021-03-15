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Haberler Yaşam Türkiye risk haritası ile güncel son durum 15 Mart 2021: Türkiye'de Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

ile güncel son durum 15 Mart 2021: Türkiye'de ile düşük, orta, yüksek ve çok hangileri?

, gündemin en çok öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Bilindiği gibi, son Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar, göz önüne alınarak hazırlanmıştı. İller, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılarak mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı. Alınacak olan yeni kararlar da güncel koronavirüs renk haritasındaki son duruma göre belirlenecek. Bu noktada, il il koronavirüs risk haritası 15 Mart ile merak konusu oldu. Peki, Türkiye'de güncel koronavirüs risk haritası son durum ne? İstanbul'un rengi değişti mi? Düşük, orta, yüksek ve çok hangileri? İşte, güncel koronavirüs risk haritası 15 Mart ve tüm bu soruların yanıtları

Giriş Tarihi: 15.03.2021 21:33 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 21:34
Türkiye risk haritası ile güncel son durum 15 Mart 2021: Türkiye'de Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Türkiye, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs güncel risk haritası 15 Mart da gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği gibi, en son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar, risk haritası çerçevesinde alınmıştı. Türkiye, vaka sayılarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak dört farklı renk koduna ayrıldı. mavi, sarı, turuncu olarak gösterilirken kırmızı renk kodu ile sınıflandırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs risk haritasının iki haftada bir güncelleneceğini de açıkladı.

TÜRKİYE'NİN GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI 15 MART

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, mevcut uygulamaların bir süre daha devam edeceği ve gelişmelerin yakından takip edileceği aktarıldı. Bu doğrultuda, Ankara, İzmir ve İstanbul'un rengi değişti mi sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan risk haritasında; haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek" riskli' sayılıyor. Peki, Türkiye'de düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

İşte, güncel koronavirüs risk haritası;

Türkiye risk haritası ile güncel son durum 15 Mart 2021: Türkiye'de Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

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Türkiye risk haritası ile güncel son durum 15 Mart 2021: Türkiye'de Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Düşük Riskli İller

Uşak

Türkiye risk haritası ile güncel son durum 15 Mart 2021: Türkiye'de Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Diyarbakır

Türkiye risk haritası ile güncel son durum 15 Mart 2021: Türkiye'de Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Bingöl

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