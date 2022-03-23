Haberler Yaşam Türkiye Samsun’daki iki kardeşi konuşuyor: 16 milyar TL’lik banka dolandırıcılığında 4 ihtimal var!

Giriş Tarihi: 23.03.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 14:01

Samsun'da pompacı kardeşler, bir bankadan 16 milyar TL çekti. Paranın bir kısmını yiyen ikili, bir kısmıyla da yakınlarının borçlarını ödedi. Herkes 'Bu para kimin?' diye sorarken, akıllara 4 ihtimal geldi. İşte Türkiye'nin konuştuğu vurgunun hikayesi