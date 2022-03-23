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Haberler Yaşam Türkiye Samsun’daki iki kardeşi konuşuyor: 16 milyar TL’lik banka dolandırıcılığında 4 ihtimal var!
Giriş Tarihi: 23.03.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 14:01

Türkiye Samsun’daki iki kardeşi konuşuyor: 16 milyar TL’lik banka dolandırıcılığında 4 ihtimal var!

Samsun'da pompacı kardeşler, bir bankadan 16 milyar TL çekti. Paranın bir kısmını yiyen ikili, bir kısmıyla da yakınlarının borçlarını ödedi. Herkes 'Bu para kimin?' diye sorarken, akıllara 4 ihtimal geldi. İşte Türkiye'nin konuştuğu vurgunun hikayesi

Türkiye Samsun’daki iki kardeşi konuşuyor: 16 milyar TL’lik banka dolandırıcılığında 4 ihtimal var!

Türkiye'nin konuştuğu olay Samsun'da yaşandı… Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep ve Emre Gezek kardeşler, kısa süre de olsa tesadüfen '16 milyar liralık' hesabın sahibi oldu.

Türkiye Samsun’daki iki kardeşi konuşuyor: 16 milyar TL’lik banka dolandırıcılığında 4 ihtimal var!

TÜRKİYE 16 MİLYAR TL'LİK BANKA DOLANDIRICILIĞINI KONUŞUYOR

Yatırım hesaplarında paraları olmamasına karşın 'para çek' yazan menüye rastgele bir tutar yazan kardeşler, 2 günde 60-70 işlemle 16 milyar lirayı hesabına aktardı.

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Türkiye Samsun’daki iki kardeşi konuşuyor: 16 milyar TL’lik banka dolandırıcılığında 4 ihtimal var!

MASAJ DÖNÜŞÜ YAKALANDILAR

Bu paralarla telefon, 300 bin liralık otomobil aldı, akrabalarının borcunu kapattı. Tam 800 bin lirayı harcadı. Türkiye'nin gündemine oturan kardeşler, masaj dönüşü polis kontrolünde yakayı ele verdi.

Türkiye Samsun’daki iki kardeşi konuşuyor: 16 milyar TL’lik banka dolandırıcılığında 4 ihtimal var!

Üzerinde silah bulunan Emre Gezek, polislere, "Bu kadar paranız olsa, siz de silah taşırsınız" dedi ve hesabındaki paralardan bahsetti. Polis olayı araştırınca milyarlarca liralık para transferi ortaya çıktı.

Türkiye Samsun’daki iki kardeşi konuşuyor: 16 milyar TL’lik banka dolandırıcılığında 4 ihtimal var!

İki kardeş, ruhsatsız silahtan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Polis, olayın banka ile 2 kardeş arasında olduğunu belirtip dosyayı kapattı. Şimdi dijital güvenlik uzmanları ve finans müfettişlerinden oluşan bir ekip olayı araştırıyor.

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