Türkiye sapık öğretmeni konuşuyor! WhatsApp’tan cinsel taciz: İstiyor musun...

'BABAM HOCAYI UYARDI AMA DEVAM ETTİ'

E.N.T., "Ben ilk başta gördüğümde çok şaşırdım, yazdıkları bana çok saçma geldi ve rahatsız oldum. Bu şekilde konuşmayı bana kimse yapamaz, ben akrabalarımla dahi bu şekilde konuşma yapmıyorum. Babam eve geç gelince kendisine hemen söyledim ve babam hocayı uyarmasına rağmen hala mesaj atmaya devam etti. Daha önceden okulda bana karşı herhangi bir taciz olayı bulunmadı ancak bakışlarından rahatsız olmaktaydım. Bu olaylar nedeniyle korktuğum ve çekindiğim için okula gidemedim. Ben kendisinden davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.



