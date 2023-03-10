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Haberler Yaşam SON DAKİKA: SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bugün mü, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 10.03.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 12:03

SON DAKİKA: SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bugün mü, saat kaçta?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayını işaret etmiş ve "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 6'lı masanın adayı da netlik kazanırken "Seçim ne zaman yapılacak, tarih kesinleşti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği kararı bugün açıklayacak. Peki, seçim kararı ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta? İşte, konu ile ilgili tüm detaylar.

SON DAKİKA: SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bugün mü, saat kaçta?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için geri sayım başladı. 2023 Türkiye seçim tarihi son dakika gelişmeleri oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyenler tarafından yakın takibe alındı. ''Seçim ne zaman yapılacak, tarih kesinleşti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı 2023 seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Bugün alınacak kararla seçim tarihi resmi olarak netleşmiş olacak. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Peki, Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

SON DAKİKA: SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bugün mü, saat kaçta?

SON DAKİKA | TÜRKİYE SEÇİME GİDİYOR! SEÇİM KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak ve seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2023 seçimi için 14 Mayıs tarihini işaret etmişti. Bugün alınacak kararla seçim tarihi resmi olarak netleşmiş olacak.

Hemen ardından 2023 seçimi için süreç başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu takvimi belirleyecek.

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SON DAKİKA: SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bugün mü, saat kaçta?

HEM CUMHURBAŞKANI HEM DE MİLLETVEKİLİ SEÇİLECEK

14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek.

YSK'nın açıklayacağı seçim takvimi bu iki süreci kapsayacak. Olası takvime göre, YSK, 21 Mart'tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.

Nisan'ın ilk haftası Cumhurbaşkanlığı aday listelerinin YSK tarafından kesinleştirilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bugün mü, saat kaçta?

SEÇİME İTTİFAK İLE GİRECEK PARTİLER YSK'YA PROTOKOLLERİNİ TESLİM EDECEK

Seçime ittifak ile girecek partiler, YSK'ya ittifak protokollerini teslim edecek. 8 Nisan'da ise milletvekili aday listelerinin YSK'ya verilmesi öngörülüyor.

Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurların da seçim kararıyla 7 gün içinde istifa etmesi gerekiyor.

Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasının ardından itirazlar incelenecek.

Nisan ayının ortasında da Resmi Gazete'de aday listelerinin yayımlanmasıyla propaganda dönemi başlayacak.

SON DAKİKA: SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bugün mü, saat kaçta?

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Deprem dolayısıyla farklı şehirlere gitmek zorunda kalanlar için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılacak.

YSK heyeti deprem bölgesinde: Seçimin sağlıklı yürütülmesi için önlem alınacak

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı seçmenle ilgili de Dışişleri Bakanlığı'nın görüşünü alacak.

Hangi ülkelerde kaç sandık kurulacağı ve oy verme günleri belirlenecek.

Bazı temsilciliklerde oy verme günü 3 gün bazı temsilciliklerde 1 haftayı bulabilecek.

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