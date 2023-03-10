Haberler Yaşam SON DAKİKA: SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bugün mü, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 10.03.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 12:03

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayını işaret etmiş ve "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 6'lı masanın adayı da netlik kazanırken "Seçim ne zaman yapılacak, tarih kesinleşti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği kararı bugün açıklayacak. Peki, seçim kararı ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta? İşte, konu ile ilgili tüm detaylar.