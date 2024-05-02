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Türkiye tacizci sanılarak öldürülen adamı konuşmuştu: Davada karar verildi!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
12:00
Türkiye tacizci sanılarak öldürülen adamı konuşmuştu: Davada karar verildi!
Türkiye'nin kanını donduran olay 3 Nisan 2022'de Diyarbakır'da meydana gelmişti. 12 yaşındaki kız çocuğu G.S'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilerek, bıçaklandıktan sonra yaralı halde sokaklarda gezdirilip, hayatını kaybeden ancak daha sonra yanlış kişi olduğu ortaya çıkan Ergün Arslan'ın (40) kardeşi Süleyman Arslan, ağabeyinin ölümüne ilişkin yargılanan 2'si tutuklu, 6 sanığın 10 ile 25 yıl arasında ceza almalarına ve birine iyi hal indirimi uygulanmasına tepki gösterip, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.