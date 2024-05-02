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Giriş Tarihi: 02.05.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 12:00

Türkiye tacizci sanılarak öldürülen adamı konuşmuştu: Davada karar verildi!

Türkiye'nin kanını donduran olay 3 Nisan 2022'de Diyarbakır'da meydana gelmişti. 12 yaşındaki kız çocuğu G.S'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilerek, bıçaklandıktan sonra yaralı halde sokaklarda gezdirilip, hayatını kaybeden ancak daha sonra yanlış kişi olduğu ortaya çıkan Ergün Arslan'ın (40) kardeşi Süleyman Arslan, ağabeyinin ölümüne ilişkin yargılanan 2'si tutuklu, 6 sanığın 10 ile 25 yıl arasında ceza almalarına ve birine iyi hal indirimi uygulanmasına tepki gösterip, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

DHA
Türkiye tacizci sanılarak öldürülen adamı konuşmuştu: Davada karar verildi!

Korkunç olay, 3 Nisan 2022'de, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda yaşanmıştı… Parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen Ergün Arslan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Daha sonra dövülüp, yaralı halde sokaklarda gezdirilen Arslan, kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi. Çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri belirleyip, gözaltına aldı. 6 şüpheliden Süleyman D., Efe Hamza T. ve Baran Eren tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye tacizci sanılarak öldürülen adamı konuşmuştu: Davada karar verildi!

Soruşturma sürerken, kız çocuğu G.S. ile annesi N.S.'nin ifadesine başvuruldu. G.S.'ye Ergün Arslan'ın fotoğrafı gösterilip, fotoğrafını çeken kişi olup olmadığı soruldu. G.S., fotoğrafı çeken kişinin başkası olduğunu söyledi.

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Türkiye tacizci sanılarak öldürülen adamı konuşmuştu: Davada karar verildi!

Yaralı halde gezdirilmesi görüntülere de yansıyan Ergün Arslan'ın otopsi raporunda, "Koltuk altında bıçak yarası, her iki kalçada derin bıçak yarası, darp sonucu ağzındaki dişlerin yerinde olmadığı, burunda, dudakta yoğun kanama, burunda aşırı morarma, sol diz altında yaralanmaya bağlı morarma ve kanama, vücutta aşırı yaygın kan bulaşması" ifadeleri yer aldı.

Türkiye tacizci sanılarak öldürülen adamı konuşmuştu: Davada karar verildi!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle 3'ü tutuklu, 6 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, tutuksuz 3 şüphelinin kendiliğinden gelişen olayda daha sonra fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtildi.

Türkiye tacizci sanılarak öldürülen adamı konuşmuştu: Davada karar verildi!

Sanık Süleyman D.'nin elindeki bıçakla Ergün Arslan'ı bıçakladığı, diğer sanıkların da tekme ve tokat darbeleriyle Arslan'ı dövüp, öldürülmesine neden oldukları için 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. 5'i 18 yaşından küçük, 6 sanık için müebbet hapis cezası istendi. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Efe Hamza T. da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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