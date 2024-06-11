Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları Tayland maçı canlı izle!

Türkiye Tayland voleybol maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. VNL 3. haftasında ilk maçına çıkacak Milliler, Tayland ile karşılaşacak. Heyecanın dorukta olduğu son maçlarda puan toplamak oldukça önemli. ABD haftasını 4'te 4 geçen Filenin Sultanları puan durumu tablosunda yükselmeyi hedefleyecek. Sakatlık yaşayan Zehra Güneş son haftanın kadrosunda da yok. Peki; Milletler Ligi Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda