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Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları Tayland maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
20:28
Milletler Ligi 3. hafta maçları başlıyor. Filenin Sultanları maç takvimi takip edilirken ilk karşılaşma için Türkiye Tayland voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Antalya ve ABD'de başarılı performansı ile adından söz ettiren A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptan Eda Erdem ve İtalyan teknik adam Daniele Santarelli yönetiminde ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. VNL kupasında finaller için son hafta yaşanıyor. İlk 8 takım final biletini kapacak. Peki; Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...