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Haberler Yaşam Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları Tayland maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 20:19 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 20:28

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları Tayland maçı canlı izle!

Milletler Ligi 3. hafta maçları başlıyor. Filenin Sultanları maç takvimi takip edilirken ilk karşılaşma için Türkiye Tayland voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Antalya ve ABD'de başarılı performansı ile adından söz ettiren A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptan Eda Erdem ve İtalyan teknik adam Daniele Santarelli yönetiminde ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. VNL kupasında finaller için son hafta yaşanıyor. İlk 8 takım final biletini kapacak. Peki; Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları Tayland maçı canlı izle!

Türkiye Tayland voleybol maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. VNL 3. haftasında ilk maçına çıkacak Milliler, Tayland ile karşılaşacak. Heyecanın dorukta olduğu son maçlarda puan toplamak oldukça önemli. ABD haftasını 4'te 4 geçen Filenin Sultanları puan durumu tablosunda yükselmeyi hedefleyecek. Sakatlık yaşayan Zehra Güneş son haftanın kadrosunda da yok. Peki; Milletler Ligi Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları Tayland maçı canlı izle!

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ (3. HAFTA)

Filenin Sultanları 3. haftada Hong Kong'da mücadele edecek. Milliler; Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya karşısında set vermemeye çalışacak.

Sıralamada ilk 8 takım finallerin yolunu tutacak.

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Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları Tayland maçı canlı izle!

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları 3. hafta 1. karşılaşması Türkiye Tayland voleybol maçı olacak. 12 Haziran Çarşamba günü oynanacak maç TSİ 12.00'de başlayacak.

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları Tayland maçı canlı izle!

Heyecanlı mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı takip edilecek.

İşte, maçın canlı yayını:

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları Tayland maçı canlı izle!

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Maçı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:


https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

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