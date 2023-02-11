Türkiye Tek Yürek deprem bağış programı ne zaman, saat kaçta ekrana gelecek? Deprem yardım gecesi hangi kanallarda yayınlanacak?

Ülkemizde 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından AFAD ve Kızılay üzerinden bağışlar toplanırken Televizyon Yayıncıları Derneği'nden önemli bir adım geldi. 8 televizyon kanalından yayımlanacak bir deprem yardım gecesi düzenlenecek. Türkiye Tek Yürek deprem yardım programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. 85 milyonun tek yürek olmasını hedefleyecek programda tarih belli oldu. Peki, Türkiye Tek Yürek deprem yardım programı hangi kanallardan yayınlanacak? İşte, detaylar…