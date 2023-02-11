Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye Tek Yürek deprem bağış programı ne zaman, saat kaçta ekrana gelecek? Deprem yardım gecesi hangi kanallarda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 07:41

Türkiye Tek Yürek deprem bağış programı ne zaman, saat kaçta ekrana gelecek? Deprem yardım gecesi hangi kanallarda yayınlanacak?

Ülkemizde 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından AFAD ve Kızılay üzerinden bağışlar toplanırken Televizyon Yayıncıları Derneği'nden önemli bir adım geldi. 8 televizyon kanalından yayımlanacak bir deprem yardım gecesi düzenlenecek. Türkiye Tek Yürek deprem yardım programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. 85 milyonun tek yürek olmasını hedefleyecek programda tarih belli oldu. Peki, Türkiye Tek Yürek deprem yardım programı hangi kanallardan yayınlanacak? İşte, detaylar…

Türkiye Tek Yürek deprem bağış programı ne zaman, saat kaçta ekrana gelecek? Deprem yardım gecesi hangi kanallarda yayınlanacak?

Türkiye Tek Yürek yardım programı için nefesler tutuldu. 20 binin üzerinde can kaybı ile yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş depreminden etkilenen depremzedeler için düzenlenecek bağış programı 8 kanalda ortak yayına çıkacak. Deprem yardım gecesi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu yanıt arıyor. Peki, Türkiye Tek Yürek deprem yardım programı hangi kanallarda? İşte, tüm bilgiler…

Türkiye Tek Yürek deprem bağış programı ne zaman, saat kaçta ekrana gelecek? Deprem yardım gecesi hangi kanallarda yayınlanacak?

TVYD'DEN TÜRKİYE TEK YÜREK BAĞIŞ KAPMANYASI!

Televizyon Yayıncıları Derneği TVYD depremzedeler için önemli bir adıma imza attı. İşte, o açıklama:

6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı.

Binlerce binayı yıktı.

Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı.

Her ölüm haberinde hepimiz öldük.

Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik.

Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı.

Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız.

Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz.

Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız.

Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Tek Yürek deprem bağış programı ne zaman, saat kaçta ekrana gelecek? Deprem yardım gecesi hangi kanallarda yayınlanacak?

DEPREM BAĞIŞ GECESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TVYD açıklaması: "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık."

Türkiye Tek Yürek deprem bağış programı ne zaman, saat kaçta ekrana gelecek? Deprem yardım gecesi hangi kanallarda yayınlanacak?

HANGİ KANALLARDA?

Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek bağış kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır.

Türkiye Tek Yürek deprem bağış programı ne zaman, saat kaçta ekrana gelecek? Deprem yardım gecesi hangi kanallarda yayınlanacak?

Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır.

Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır.

SON DAKİKA